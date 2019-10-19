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NBA maçında "Hong Kong"a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

ABD'de Brooklyn Nets ile Toronto Raptors arasında oynanan hazırlık maçında bir grup taraftar, Hong Kong'daki gösterilere destek verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Brooklyn Nets ile Toronto Raptors takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında bir grup taraftar, Hong Kong'daki duruma tepki gösterdi, göstericilere destek sloganları attı.

BBC'nin haberine göre, NBA takımlarının oynadığı sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında bir grup taraftar, giydikleri tişörtler ve taktıkları maskelerle Hong Kong'da devam eden gösterilere destek verdi.

Taraftarlar, protesto gösterilerini destekleyen pankartlarla tribünde oturdu. Bazı taraftarlar, attıkları sloganlar nedeniyle salon dışına çıkarıldı.

- ABD-Çin gerginliği NBA'ye sıçradı

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek." ifadesinin yer aldığı Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile ilişkilerini askıya almış, bazı televizyon kanalları Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Morey söz konusu paylaşımını silmiş, NBA yönetimi de bu paylaşım nedeniyle üzüntü duyulduğunu ifade eden bir açıklama yapmıştı.

Artan gerginlik sonrasında bazı Çinli firmalar NBA ile olan yayın hakları sözleşmelerini ve sponsorluklarını askıya almıştı.

Çin'de devlet televizyonu CCTV de NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.

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Hong Kong NBA protesto

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