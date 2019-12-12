NBA maçında poposunu açan Lizzo açıklama yaptı

Time tarafından ‘Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi’ seçilen ünlü şarkıcı Lizzo, geçen gün gittiği NBA maçında, şarkısı Juice çalınca bir anda oturduğu yerden kalkıp dans etmeye başlamıştı. Bir ara sırtını kameralara dönen Lizza, poposunu açıkta bırakan elbisesi ile herkesi şaşkına uğratmış ve eleştrilere maruz kalmıştı.

31 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kıyafeti hakkında yapılan yorumlara bir açıklama getirdi ve eleştirileri ‘İkiyüzlü ve şişman fobisi” olarak tanımladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Lizzo, “Olduğum kişi olarak yapmayı seçtiğim şeyler, aynı şeyi yapmak için size ilham verebilir. Benim gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz gibi olmanız gerekiyor. Ve asla hiç kimsenin sizi engellemesine ve kendinizden utanmanıza neden olmasına izin vermeyin” dedi.

Lizzo şöyle devam etti: “Bu, benim her zaman olduğum kişi. Şimdi herkes görüyor. Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez. Olumsuz eleştirilerin hayatımda yeri yok; hayatımı ve duygularımı kontrol edemez. Hayatımın en mutlu dönemindeyim, etrafım sevgiyle çevrili.”