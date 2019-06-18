HABER

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 00:29 | Son Güncelleme

Toronto Raptors'ın Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında, Kanada'nın Toronto kentinde silah seslerinin duyulduğu ve yaralıların bulunduğu bildirildi

TORONTO (AA) - Kanada’nın Toronto şehrinde, Toronto Raptors takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların ateşlendiği ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Toronto Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, on binlerce kişinin katıldığı Toronto’nun Nathan Phillip Meydanı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında, silah sesleri duyuldu.

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı, o sırada polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.

Kutlamalara katılanların, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, insanların meydandan panik içinde sağa sola kaçtığı görüldü.

CNN’e açıklama yapan Toronto polisi sözcüsü David Hopkinson, silah seslerinin, kutlamalardan mı yoksa civar bölgelerden mi geldiğinin belli olmadığını söyledi.

Toronto polisi, daha sonraki sosyal medya paylaşımlarında, iki kişinin vurularak "ciddi şekilde yaralandığını" ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

İki şüphelinin gözaltına alındığını ve olay yerinde iki silahın bulunduğunu belirten yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Toronto Raptors, geçen haftaki NBA finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenip seriyi 4-2 kazanmış ve ligde şampiyonluğa ulaşan ilk Kanada takımı olmuştu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
"PKK ve FETÖ'ye asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz""PKK ve FETÖ'ye asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz"
Mısır hükümetinden skandal Mursi kararı!Mısır hükümetinden skandal Mursi kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nathan Phillip Meydanı’ndaki şampiyonluk kutlamaları silah atışları Toronto Raptors

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır hükümetinden Mursi'nin naaşı ile ilgili skandal karar!

Mısır hükümetinden skandal Mursi kararı!

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.