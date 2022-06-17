HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NBA'da şampiyon Golden State Warriors

NBA'da şampiyon Golden State Warriors

17.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in final serisinde Golden State Warriors, Boston Celtics'i 4-2 geçerek şampiyon oldu.

NBA'da şampiyon Golden State Warriors

Final serisinin Boston'da oynanan 6. karşılaşmayı Warriors 103-90 kazanarak 7. NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Celtics evindeki karşılaşmaya hızlı başlayıp 14-2'lik bir skor yakaladıysa da, Warriors'un arayı kapatıp öne geçmesi uzun sürmedi. Skor Celtics lehine 22-16 iken Warriors 21-0'lık bir seri yakaladı ve durumu lehine çevirerek skoru 37-22 yaptı. Celtics bundan sonra maç boyunca farkı hiç 8 sayının altına indiremedi.

Warriors'tan Stephen Curry 34 sayı, 7 rebound ve 7 asistle maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Bu 34 yaşındaki Curry'nin ilk NBA Final MVP'liği oldu.

stephen curry

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN 3. TAKIM

Bu California eyaleti takımının son 8 yıldaki 4. şampiyonluğu.

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım oldu.

Golden Satte Warriors'un koçu Steve Kerr ise oyunculuk döneminde kazandığı 5 şampiyonluğun üstüne, Warriors ile koç olarak 4. şampiyonluğuna uzandı.

Warriors 2021-2022 sezonundan önce en son 2019'da NBA finallerine yükselmişti. Toronto Raptors ile oynadığı final serisinin 5. maçında yıldız oyuncuları Kevin Durant ve Klay Thompson'ın ciddi sakatlıkları geçirmesinin ardından, 6. maçta şampiyonluğu Raptors'a kaptırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ağır sözler: Küstahçaydı...Çok ağır sözler: Küstahçaydı...
Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştüEsenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü
"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli
Anahtar Kelimeler:
NBA Stephen Curry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...

Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...

İlginizi Çekebilir

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.