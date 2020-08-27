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  4. NBA'de boykot: Milwakuee Bucks, Wisconsin'deki olayı protesto sahaya çıkmadı

NBA'de boykot: Milwakuee Bucks, Wisconsin'deki olayı protesto sahaya çıkmadı

27.08.2020 00:14 | Son Güncelleme

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın, ırksal eşitsizlikleri protesto etmek için Orlando Magic'e karşı oynadığı play off serisinin beşinci maçını boykot atma kararı aldığı belirtiliyor. Boykot kararı, polisin silahsız siyah Jocomb Blake'i Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde vurmasını izliyor.

NBA'de boykot: Milwakuee Bucks, Wisconsin'deki olayı protesto sahaya çıkmadı

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın, ırksal eşitsizlikleri protesto etmek için Orlando Magic'e karşı oynadığı play off serisinin beşinci maçını boykot atma kararı aldığı belirtiliyor.

Boykot kararı, polisin silahsız siyah Jocomb Blake'i Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde vurmasını izliyor.

Milwaukee Bucks'ın koçu Mike Budenholszer "Ben, oyuncularımız ve organizasyonumuz Kenosha'da olanlardan çok rahatsızız. " dedi.

Yedi maçlık seride 3-1 geride olan Orlando Magic'in oyuncuları, Bucks'ın sahaya çıkmayacağı kesinleşince sahayı terk etti. Milwakuee Bucks'tan henüz bir açıklama yapılmaıd.

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