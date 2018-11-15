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NBA'de Cedi Osman'lı "Türk gecesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

Washington'da yapılan Washington Wizards-Cleveland Cavaliers karşılaşması, Cedi Osman'ı desteklemeye gelen Türk seyircilerle adeta şölene dönüştü - Organizasyonu Washington Türk-Amerikan Derneği tarafından yapılan etkinlikte, Kardelen Halk Dansları Topluluğu maçın devre arasında gösteri sundu - Cleveland Cavaliers'ın oyuncusu Cedi Osman: - "ABD'li Türklerin bana olan desteğinden çok mutluyum. Onlar bana destek verdikçe hem moralim yüksek oluyor hem de Türkiye'yi temsil ettiğim için performansımı en yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Washington Wizards-Cleveland Cavaliers maçı, Cleveland'da forma giyen Cedi Osman'ı desteklemeye gelen Türk seyircilerle ve devre arasındaki Türk-Makedon halk dansı gösterileriyle adeta şölene dönüştü.

Capital One Arena'daki Wizards-Cleveland maçı, başkent ve civarında yaşayan Türkleri bir araya getirdi.

Washington Wizards'ın 119-95 kazandığı karşılaşmada Cedi Osman da forma giydi.

Milli basketbolcu Cedi Osman, maç boyunca özellikle Türk seyircilerden tezahürat ve alkış topladı.
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- Türk halk danslarına alkış

Organizasyonu Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kardelen Halk Dansları Topluluğu maçın devre arasında dans gösterisi yaptı. Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler de gösteriyi büyük bir ilgiyle izlerken, sergilenen danslar salondan büyük alkış aldı.

Maçın ardından kendisiyle tanışmak isteyen çok sayıda Türk ile hatıra fotoğrafı çektiren milli basketbolcu, AA muhabirine duygularını aktardı.

- "ABD'li Türklerin bana olan desteğinden çok mutluyum"

Cedi Osman, "Böyle bir organizasyonu bana haber verdikleri için çok mutlu oldum. ABD'li Türklerin bana olan desteğinden çok mutluyum. Onlar bana destek verdikçe hem moralim yüksek oluyor hem de Türkiye'yi temsil ettiğim için performansımı en yüksek seviye tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Takım olarak yorgun olduklarını söyleyen Cedi Osman, önlerinde uzun bir sezon bulunduğunu, hem takım hem de kişisel olarak daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Cedi Osman, bu sezonda maç başına 11,4 sayı, 2,5 asist ve 5,0 ribaunt ortalamasıyla oynuyor.

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