Organizasyonu Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kardelen Halk Dansları Topluluğu maçın devre arasında dans gösterisi yaptı. Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler de gösteriyi büyük bir ilgiyle izlerken, sergilenen danslar salondan büyük alkış aldı.

- "ABD'li Türklerin bana olan desteğinden çok mutluyum"

Cedi Osman, "Böyle bir organizasyonu bana haber verdikleri için çok mutlu oldum. ABD'li Türklerin bana olan desteğinden çok mutluyum. Onlar bana destek verdikçe hem moralim yüksek oluyor hem de Türkiye'yi temsil ettiğim için performansımı en yüksek seviye tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Takım olarak yorgun olduklarını söyleyen Cedi Osman, önlerinde uzun bir sezon bulunduğunu, hem takım hem de kişisel olarak daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Cedi Osman, bu sezonda maç başına 11,4 sayı, 2,5 asist ve 5,0 ribaunt ortalamasıyla oynuyor.

