NBA’de Türk Gecesi

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de Türk rüzgarı esti. Makedonya doğumlu milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers takımının Washington Wizards’a konuk olduğu maçta Türk-Makedon Kültür Gecesi düzenlendi. Washington Türk-Amerikan Derneği ATA-DC’nin Birleşik Makedonya Diasporası adlı kuruluşla birlikte düzenlediği gecede Türkiye adeta Capitol One Arena’ya taşındı.
Milli basketbolcu Cedi Osman’ın NBA liginde deplasman maçı için Washington’a gelmesi, buradaki Türk ve Makedon toplumu arasında heyecan yarattı. Çoğunluğu Türk-Amerikalı 100’ün üzerinde kişi, ellerinde iki ülkenin bayraklarıyla Washington Wizards’ın maçlarını oynadığı Capitol One Arena’nın tribünlerinden Cedi Osman’a yoğun destek verdi.
Salonu dolduran binlerce basketbolsever, Cedi Osman onuruna düzenlenen Türk-Makedon Kültür Gecesi kapsamında renkli görüntülere tanıklık etti. Maçın devre arasında Kardelen Türk Dans Grubu Türk ve Makedon halk danslarından örnekler sergiledi. Grubun performansı salondan yoğun ilgi gördü.
Maçın ardından da Türk ve Makedon seyirciler Cedi Osman’la tanışıp sohbet etme ve birlikte fotoğraf çektirme fırsatı buldu. ATA-DC tarafından plaketle onurlandırılan Cedi Osman’in kendisini desteklemeye gelenlerle buluşması sıcak görüntülere sahne oldu. Milli basketbolcu de gördüğü ilgiye çok teşekkür etti.
Cedi Osman’a hem bu gece hem de genel anlamda Amerika’daki Türkler’den gördüğü destek konusunda duygularını sorduk:
“Yani bana haber verdiklerinde tabii ki de çok mutlu oldum, çok gurur duydum gerçekten. (Amerika’daki Türkler) Her zaman destekliyorlar beni zaten. Ben kenardan duyuyorum maç sırasında her zaman destekliyorlar. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim beni destekleyen herkese. Onlar zaten bana o desteği verdikçe ben de zaten hem moralim yüksek oluyor hem de sonuçta Türkiye'yi temsil ettiğim için daha en üst seviyede performans sergilemeye çalışıyorum.”
Milli basketbolcuya takımı Cleveland Cavaliers ve kendi performansını da şu sözlerle değerlendirdi:
“Daha farklı bir takım var bu sene sahada. Biraz daha genç bir takımız. Daha tecrübesiz, o yüzden basit hatalar yapabiliyoruz, bunlar da tabii maçlara yansıyor. Ama sonuçta sezon çok uzun, o yüzden daha çok maçımız var önümüzde. Onlara konsantre olacağız, maç maç düşüneceğiz.
(Uzun sezonda) Hem inişler hem de çıkışlar olacaktır. Bu zaten normal, yani her maçı aynı seviyede aynı enerjiyle oynama şansınız yok. Sonuçta çok fazla, 82 tane maç oynuyorsun. Ama tabii her maça aynı şekilde ve aynı enerjiyle sahaya çıkmaya çalışıyorum ve her zaman oynadığım basketbolu her maça taşımaya çalışıyorum.”
Cedi Osman onuruna düzenlenen geceyi organize eden ATA-DC’nin başkanı Hande Ayan da şunları söyledi:
“Bugün Amerika'nın en önemli liginde NBA'da Türk-Amerikan Washington DC derneği olarak Türk ve Makedon toplumunu biraraya getirdik ve milli basketbolcumuz Cedi Osman'ı bugünkü maçta destekledik. Şu anda 120-130'e yakın Türk-Amerikan ve Makedon toplumundan seyirciler vardı ve bugünkü devre arasındaki performansta Türk halk danslarına ve Makedon danslarına destek verdiler. Kardelen Türk dansları ekibi bugünkü maçın devre arasında Türk ve Makedon danslarını tanıttı, Amerikalı seyircilerin beğenisine sundu. Çok mutluyuz ve gururluyuz Cedi Osman'ı desteklemekten.”
Cedi Osman, 23 dakika süre aldığı maçı 4 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle tamamladı.
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