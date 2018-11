NBA’de Türk Gecesi

“Yani bana haber verdiklerinde tabii ki de çok mutlu oldum, çok gurur duydum gerçekten. (Amerika’daki Türkler) Her zaman destekliyorlar beni zaten. Ben kenardan duyuyorum maç sırasında her zaman destekliyorlar. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim beni destekleyen herkese. Onlar zaten bana o desteği verdikçe ben de zaten hem moralim yüksek oluyor hem de sonuçta Türkiye'yi temsil ettiğim için daha en üst seviyede performans sergilemeye çalışıyorum.”

(Uzun sezonda) Hem inişler hem de çıkışlar olacaktır. Bu zaten normal, yani her maçı aynı seviyede aynı enerjiyle oynama şansınız yok. Sonuçta çok fazla, 82 tane maç oynuyorsun. Ama tabii her maça aynı şekilde ve aynı enerjiyle sahaya çıkmaya çalışıyorum ve her zaman oynadığım basketbolu her maça taşımaya çalışıyorum.”

Cedi Osman onuruna düzenlenen geceyi organize eden ATA-DC’nin başkanı Hande Ayan da şunları söyledi:

“Bugün Amerika'nın en önemli liginde NBA'da Türk-Amerikan Washington DC derneği olarak Türk ve Makedon toplumunu biraraya getirdik ve milli basketbolcumuz Cedi Osman'ı bugünkü maçta destekledik. Şu anda 120-130'e yakın Türk-Amerikan ve Makedon toplumundan seyirciler vardı ve bugünkü devre arasındaki performansta Türk halk danslarına ve Makedon danslarına destek verdiler. Kardelen Türk dansları ekibi bugünkü maçın devre arasında Türk ve Makedon danslarını tanıttı, Amerikalı seyircilerin beğenisine sundu. Çok mutluyuz ve gururluyuz Cedi Osman'ı desteklemekten.”

Cedi Osman, 23 dakika süre aldığı maçı 4 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle tamamladı.