NBA’de Türk Gecesi

Maçın ardından da Türk ve Makedon seyirciler Cedi Osman’la tanışıp sohbet etme ve birlikte fotoğraf çektirme fırsatı buldu. ATA-DC tarafından plaketle onurlandırılan Cedi Osman’in kendisini desteklemeye gelenlerle buluşması sıcak görüntülere sahne oldu. Milli basketbolcu de gördüğü ilgiye çok teşekkür etti.

Cedi Osman’a hem bu gece hem de genel anlamda Amerika’daki Türkler’den gördüğü destek konusunda duygularını sorduk:

“Yani bana haber verdiklerinde tabii ki de çok mutlu oldum, çok gurur duydum gerçekten. (Amerika’daki Türkler) Her zaman destekliyorlar beni zaten. Ben kenardan duyuyorum maç sırasında her zaman destekliyorlar. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim beni destekleyen herkese. Onlar zaten bana o desteği verdikçe ben de zaten hem moralim yüksek oluyor hem de sonuçta Türkiye'yi temsil ettiğim için daha en üst seviyede performans sergilemeye çalışıyorum.”

Milli basketbolcuya takımı Cleveland Cavaliers ve kendi performansını da şu sözlerle değerlendirdi:

“Daha farklı bir takım var bu sene sahada. Biraz daha genç bir takımız. Daha tecrübesiz, o yüzden basit hatalar yapabiliyoruz, bunlar da tabii maçlara yansıyor. Ama sonuçta sezon çok uzun, o yüzden daha çok maçımız var önümüzde. Onlara konsantre olacağız, maç maç düşüneceğiz.