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NCL hastası minik Aysima için kampanya başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 19:08 | Son Güncelleme

Dünyada ender görülen NCL teşhisi konulan Antalya'daki 4,5 yaşındaki Aysima Topal'ın tedavisi için kampanya düzenlendi - Baba Sinan Topal: - "Ziraat Bankası üzerinden Antalya Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. İsteyen Aysima Topal adına bağış yapabilir"

Antalya'da, ender görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı teşhisi konulan 4,5 yaşındaki Aysima Topal için yardım kampanyası başlatıldı.

Şule-Sinan Topal çiftinin kızı Aysima'ya bir yıl önce epilepsi teşhisi konuldu. Minik Aysima'nın hastalığı ilerleyince aile, Antalya ve Ankara'da bazı hastanelere başvurdu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde alınan kan örneklerinden çocuğa "NCL Tip 2" hastalığı teşhisi konuldu.

Yıllık maliyeti 702 bin avro olan ilaçları alabilecek maddi güçlerinin olmadığını belirten aile için Antalya Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Baba Sinan Topal, yaptığı açıklamada, Almanya'ya gönderilen kan örneklerinden de NCL teşhisi konulan kızının 7 aydır yaşam savaşı verdiğini söyledi.

Aysima'nın beyin olarak sürekli geriye gittiğini belirten Topal, "Kızım önceleri konuşurdu, koşardı, oynardı. Şimdi 'anne', 'baba' kelimeleri dışında konuşamıyor, üç kelimeyi bir araya getiremiyor. Artık yemeğini yiyemiyor, titreyerek zor yürüyor." dedi.

Çocuğunun tedavisi için yurt dışından ilaç getirilmesi gerektiğini vurgulayan Topal, söz konusu ilaç alınabilirse bunun ameliyatla kızının beynine enjekte edileceğini ifade etti.

NCL'nin nadir görülen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Topal, "İlacın yıllık maliyeti 702 bin avro. Bizim kendi imkanlarımızla bunu almamız mümkün değil. Ziraat Bankası üzerinden Antalya Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. İsteyen Aysima Topal adına bağış yapabilir. Evladımız gözümüzün önünde eriyor. Bunun için desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aysima Topal Hasta çocuk ilaç kampanya NCL

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