nCoV2019live sitesinin 17 yaşındaki kurucusundan 8 milyon dolarlık itiraf!

Koronavirüs salgını sonrası güncel verileri takip edebilmek için birçok platform kuruldu. Bu platformlardan biri de bizim ana sayfamızda yer alıyor. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Fakat bu kez bahsedeceğimiz platform oldukça farklı. 17 yaşındaki Avi Schiffmann'ın kurduğu nCov2019live sitesi, koronavirüs ile ilgili güncel bilgiler veriyor. Bu koronavirüs sitesi o kadar popüler ki sadece bir gün içerisinde 30 milyondan fazla kişinin ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Sitenin kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi Avi Schiffmann, böylesine ziyaretçi sayısına sahip olanCov2019live sitesinin bilinmeyenlerini anlatmak için ise ABD basınına konuştu.

NCOV2019LİVE'IN AMACINI AÇIKLADI

Avi Schiffmann ABD basınına yaptığı konuşmada, siteyi kurma amacını açıkladı. Siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda kurduğunu söyleyen Shiffmann, amacının ise salgın ile alakalı bilgi kirliliğinin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Konu gelirlere gelince ise belki de birçok insanın kabul edeceği bir anlaşmanın 17 yaşındaki genç tarafından reddedildiği anlaşıldı.