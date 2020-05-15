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nCoV2019live sitesinin 17 yaşındaki kurucusundan 8 milyon dolarlık itiraf!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs takip sitesi nCov2019live'ı kuran 17 yaşındaki Avi Schiffmann, bazı açıklamalarda bulundu. Schiffmann, yaptığı açıklamalarda milyon dolarlık reklam anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

nCoV2019live sitesinin 17 yaşındaki kurucusundan 8 milyon dolarlık itiraf!

Koronavirüs salgını sonrası güncel verileri takip edebilmek için birçok platform kuruldu. Bu platformlardan biri de bizim ana sayfamızda yer alıyor. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Fakat bu kez bahsedeceğimiz platform oldukça farklı. 17 yaşındaki Avi Schiffmann'ın kurduğu nCov2019live sitesi, koronavirüs ile ilgili güncel bilgiler veriyor. Bu koronavirüs sitesi o kadar popüler ki sadece bir gün içerisinde 30 milyondan fazla kişinin ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Sitenin kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi Avi Schiffmann, böylesine ziyaretçi sayısına sahip olanCov2019live sitesinin bilinmeyenlerini anlatmak için ise ABD basınına konuştu.

Avi Shiffmann

NCOV2019LİVE'IN AMACINI AÇIKLADI

Avi Schiffmann ABD basınına yaptığı konuşmada, siteyi kurma amacını açıkladı. Siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda kurduğunu söyleyen Shiffmann, amacının ise salgın ile alakalı bilgi kirliliğinin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Konu gelirlere gelince ise belki de birçok insanın kabul edeceği bir anlaşmanın 17 yaşındaki genç tarafından reddedildiği anlaşıldı.

REKLAMI KABUL ETMEDİ

17 yaşındaki gencin Shiffmann pek çok reklam teklifi aldığını açıkladı. Hatta bu reklamlardan birisi Schiffmann'a 8 milyon dolar kazandırabilirdi. Sitenin 17 yaşındaki kurucusu bu anlaşmaya red cevabı verdiğini itiraf etti. Yani o belki de hayatının fırsatını elinin tersiyle itti.

nCov2019live

3 DOLARLIK BAĞIŞ TOPLUYOR

nCov2019live sitesi halihazırda bağışlarla yola devam etmekte. Sitenin sağ üst köşesinde 'bana kahve ısmarla' butonu bulunan nCov2019live sitesinde ziyaretçiler, bu buton sayesinde Shiffmann'a 3 dolarlık bağış yapabiliyor. Koronavirüs salgınının bitmesiyle birlikte sitenin ne olacağı ise meçhul.

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