HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NDR: Suriyeli Kürtler IŞİD üyelerini Almanya'ya iade etmeyi reddetti

NDR: Suriyeli Kürtler IŞİD üyelerini Almanya'ya iade etmeyi reddetti

30.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Alman radyo televizyon kuruluşu NDR’in haberine göre Suriyeli Kürtler Alman vatandaşı IŞİD savaşçılarının Almanya'ya iade edilmesi talebini reddetti.

Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) haberine göre Suriye'nin kuzey ve doğusundaki Kürt özerk yönetimi, Alman vatandaşı IŞİD üyelerinin Almanya'ya iade edilmesi talebini reddetti.

Habere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında 25 kadın ve çocuğun isminin yer aldığı listeyi Kürt yönetimine iletti ve listede yer alan Alman vatandaşlarının iade edilmesini istedi. Ancak bu talep Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi tarafından reddedildi. Kürt yönetimi listede yer alan isimlerin yerine çok sayıda öksüz, yetim ve hasta çocuğu iade etmek istedi.

NDR haberini Alman ve Kürt tarafları arasındaki e-posta ve diğer yazışma protokollerine dayandırdı. Kürt yönetiminden bir temsilci Dışişleri Bakanlığına hitaben Ağustos ayı başında "Covid-19'un yayılması nedeniyle konan çıkış yasağı sona erir ermez Alman hükümetinin talebini yerine getireceğiz ve süreci başlatacağız" diye yazdı.

Alman Dışişleri'nin iç yazışmalarına göre aynı kişi telefon görüşmesinde ise 25 kişilik listeyi "açık bir biçimde reddettiklerini” ifade etti. Yazışmaya göre Kürt tarafı "yetişkin kadınların yerel ceza soruşturmasına sevk edilecekleri için geri alınamayacağını" söyledi.

İki tarafta da 180 derecelik dönüş

Şimdiye kadar Kürt tarafı Batı ülkelerinden yabancı IŞİD savaşçılarını geri almalarını talep etmiş, ancak Almanya da aralarında olmak üzere bu talep kamu güvenliği ve diplomatik temsilcilerinin bu kişilerle teması olmadığı gibi gerekçelerle reddedilmişti. Sadece çocukların geri alınması kabul edilmişti.

Alman hükümetine şimdiye kadar 25 aile, yakınlarının ve onların çocuklarına pasaport tanzim edilmesi ve geri getirilmeleri başvurusunda bulundu. Berlin'deki konuyla ilgili İdare Mahkemesi çok sayıdaki başvuruyu kabul ederek Federal Hükümeti anayasaya referansla Alman vatandaşlarını geri almaya çağırdı.

Suriye'deki cezaevlerinde tutulan kişilerin ailelerini temsil eden Avukat Dirk Schoenian, Alman hükümetinin başından beri söz konusu kişileri almamakta direndiğini söyledi. Schoenian, Dışişleri Bakanlığının girişiminin "devletin vatandaşları koruma yükümlülüğünü hayata geçirmeme" çabası olduğunu söyledi.

Kürtlerin yeni politik konumlanışının şaşırtıcı olmadığını belirten Dirk Schoenian, hükümetin Alman vatandaşlarını çok daha önce alması gerektiğini söyledi. Avukat Schoenian, "Dışişleri Bakanlığı'nın Berlin İdare Mahkamesi'nin ve Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararlarını görmezden gelmesi skandaldır" diye konuştu.

Tagesschau / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Macron'dan Türkiye'ye hadsiz eleştiri!Macron'dan Türkiye'ye hadsiz eleştiri!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Diğer Haberler
İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı
İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı
Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız
Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız
Macron'dan Türkiye'ye hadsiz eleştiri!
Macron'dan Türkiye'ye hadsiz eleştiri!
Restoranlarda yeni konsept sosyal mesafe balonları
Restoranlarda yeni konsept sosyal mesafe balonları
Meksika'da gizli mezarlarda 23 ceset bulundu
Meksika'da gizli mezarlarda 23 ceset bulundu
Netanyahu'dan 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası
Netanyahu'dan 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.