NDR: Suriyeli Kürtler IŞİD üyelerini Almanya'ya iade etmeyi reddetti

Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) haberine göre Suriye'nin kuzey ve doğusundaki Kürt özerk yönetimi, Alman vatandaşı IŞİD üyelerinin Almanya'ya iade edilmesi talebini reddetti.

Habere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında 25 kadın ve çocuğun isminin yer aldığı listeyi Kürt yönetimine iletti ve listede yer alan Alman vatandaşlarının iade edilmesini istedi. Ancak bu talep Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi tarafından reddedildi. Kürt yönetimi listede yer alan isimlerin yerine çok sayıda öksüz, yetim ve hasta çocuğu iade etmek istedi.

NDR haberini Alman ve Kürt tarafları arasındaki e-posta ve diğer yazışma protokollerine dayandırdı. Kürt yönetiminden bir temsilci Dışişleri Bakanlığına hitaben Ağustos ayı başında "Covid-19'un yayılması nedeniyle konan çıkış yasağı sona erir ermez Alman hükümetinin talebini yerine getireceğiz ve süreci başlatacağız" diye yazdı.

Alman Dışişleri'nin iç yazışmalarına göre aynı kişi telefon görüşmesinde ise 25 kişilik listeyi "açık bir biçimde reddettiklerini” ifade etti. Yazışmaya göre Kürt tarafı "yetişkin kadınların yerel ceza soruşturmasına sevk edilecekleri için geri alınamayacağını" söyledi.