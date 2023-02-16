Ne açıklama yapacağı merak edilen Haluk Levent paylaştı! "1999 Düzce depreminde..."

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan 11 ildeki depremzedelere yardım toplayan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent geçtiğimiz gün "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" açıklamasıyla dikkat çekti.

Bahçeli'nin hedefinde olan Haluk Levent AHBAP'tan istifa edecek mi merak konusu olurken deprem bölgesinde çadır kuran şarkıcı bir paylaşım daha yaptı.

"İnanılmaz duygu doluyum" diyen Levent paylaşımında şunları yazdı:

"1999 Düzce depreminde benim de içinde bulunduğum kurtarma ekibi Hastane caddesindeki vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmıştık.

Onlardan biri Taha Bakıcı idi.

Onu ve ailesini kurtarmıştık.

Şimdi yanıma geldi.

Ve birlikte yaraları sarmaya çalışacağız."