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Ne ağrı kalır ne de yorgunluk! Çıplak ayakla yürüyene şifa veriyor

17.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez Edremit ilçesinde bulunan Miyazaki Koru Parkı’nda, yaklaşık 10 metre uzunluğunda taş ve kumdan oluşan ‘şifa yolu’, çıplak ayakla yürüyenlere şifa oluyor. Vatandaşların ilgisini çeken kum yolu, 8 parkurdan oluşuyor. Yorgunluk ve kas ağrısına iyi geldiği iddia edine parkurdaki kumda çakıl taşı, cüruf, siyah kum, dere çakılı, kaya tuzu, ponza, beyaz ve siyah dolomit taşı bulunuyor.

Ne ağrı kalır ne de yorgunluk! Çıplak ayakla yürüyene şifa veriyor

Edremit'te, çıplak ayakla yürünen ve 8 parkurdan oluşan ‘şifa yolu’ vatandaşın ilgisini çekiyor. Kişide bedensel ve zihinsel yorgunluk ile kas ağrılarına neden olan statik elektriği, diğer taraftan vücuttaki gelirimi atmak amacıyla oluşturulan 'şifa yolu'nda, 8 farklı kum ve çakıl bulunuyor.

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300 metrekare alana sahip, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki parkurda; çakıl taşı, cüruf, siyah kum, dere çakılı, kaya tuzu, ponza, beyaz ve siyah dolomit taşı bulunuyor. Ayakkabılarını çıkararak çıplak ayakla şifa yolunda yürüyen vatandaşlar, vücutlarındaki statik elektriği rahatlıkla atabiliyor.

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VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞA KAVUŞACAĞI ALAN

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, parkın içerisinde dinlenme ve çocuk oyunlarının yanı sıra ‘şifa yolu’ adı verilen bir yürüyüş yolunun olduğunu belirtti. Vatandaşın toprak ve taşla buluşması adına bir parkur düzenlediklerini ifade eden Başkan Say, “Bu parkur, Van’da ve bölgemizde bir ilktir.

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Hemşehrilerimizin bu parktan yaralanmasını isteriz. Şehrin hemen merkezindeki parkımız, tüm üniteleriyle hizmettedir. Parkı geçtiğimiz yıl yapılan tadilattan sonra halkımızın hizmetine açtık. Şifa yolu birkaç parkurdan oluşmaktadır. Vakit bulup gelecek olan vatandaşımızın sağlığa kavuşacakları bir alandır. Tüm hemşehrilerimize sağlık ve mutlu yıllar dilerim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kas ağrısı yorgunluk

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