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  4. Ne alırsan al 100 TL olunca akın ettiler! İzdiham çıktı... Mahalleliden gürültüye tepki

Ne alırsan al 100 TL olunca akın ettiler! İzdiham çıktı... Mahalleliden gürültüye tepki

22.09.2024 14:20
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Karaman’da tüm ürünleri 100 liradan satışa sunan bir mağazanın açılışı kısa süreli izdiham ve tartışmalara yol açtı. Belirlenen saatte açılan kapılara vatandaşlar adeta hücum edince, mağaza yetkilileri durumu kontrol almakta zorlandı. İzdiham esnasında küçük bir çocuğun da korkup ağladığı görülen olayda gürültüden rahatsız olan mahalleli de tepki gösterdi. Bu yüzden müşterilerle mahalleli arasında tartışma çıktı, tarafları polis ekipleri sakinleştirdi.

Karaman’da açılış nedeniyle ürünleri 100 liradan satışa sunan mağazanın açılacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti. Saat 10.00’da mağazanın kepenklerinin açılmasıyla vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış başladı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara vatandaşlar hücum edince, mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler daha sonra izdihamı önlemek için kalabalığı gruplar halinde mağazaya aldı.

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İzdiham sırasında küçük yaşta bir çocuk ise korkarak ağladı.

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MAHALLELİYLE MÜŞTERİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Pazar gününün tatil olmasından dolayı mağazanın bulunduğu sokakta gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin duruma tepki göstermesi üzerine mağazaya girmek için bekleyen vatandaşlar ile mahalle sakinleri arasında sözlü tartışma da yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tartışan vatandaşları sakinleştirdi. (İHA)

AW292697_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
izdiham mağaza
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