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Ne aynası var ne de ehliyeti! Tavanında koltuk taşıdı, görenler gözlerine inanamadı

06.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir sürücü koltuklarını aynası olmayan otomobilin tavanına bağlayarak tehlikeli bir şekilde taşıdı. Yapılan sorgulamada ise sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobilinde trafik kanununa uymayan çok sayıda eksiği olduğu ortaya çıktı. Ehliyetsiz sürücüye ceza yağarken, otomobil trafikten men edildi.

Ne aynası var ne de ehliyeti! Tavanında koltuk taşıdı, görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da bir sürücü otomobiliyle koltuk taşıyıp trafikte tehlike yarattı. Sürücünün tavanında koltuk taşıdığını görenler gözlerine inanamadı. Merkez Yıldırım ilçesi Ankarayolu caddesinde meydana gelen olayda, otomobilinde birçok eksiği bulunan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hasan D., aracının tavanına bağladığı koltukları tehlike saçarak taşıdı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri otomobili ve sürücüsü Hasan D.'yi tespit etti. Emniyete getirilen Hasan D., otomobili kendisinin kullandığını kabul etti. Sürücünün yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve otomobilinde trafik kanununa uymayan çok sayıda eksiği olduğu tespit edildi.

Bursa araç-1

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CEZA YAĞDI

Koltukları aracın tavanına bağlayarak taşıyan Hasan D.'ye sürücü belgesiz araç kullanma, ikinci kez muayene eksiği, sigortasız araç kullanmak, yükü karayoluna düşecek şekilde yüklemek, saygısızca araç kullanmak, yönetmelikteki diğer yasak ve kurallara uymamak ve yönetmelikte belirtilen gereçleri araçta bulundurmamak maddelerinden toplamda 5 bin 754 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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