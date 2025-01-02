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'Ne bakıyorsun' kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike'yi başından vurup öldürdü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.01.2025 16:45
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Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike'yi başından vurarak öldüren Abdullah Yıldız, tutuklandı. Etike'yi, 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü öğrenilen Yıldız, ifadesinde, Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum dedi.

'Ne bakıyorsun' kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike'yi başından vurup öldürdü

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde meydana geldi. Alkol alan Abdullah Yıldız, 2 arkadaşı ve dayısı A.E., bulundukları otomobili durdurup, yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen İbrahim Halil Etike ile tartışan Yıldız, yanına giderek belindeki tabancayı çıkarıp, başına tek el ateş etti.

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O BAŞKASINI VURUNCA DAYISI DA ONU VURDU!

Etike yaralanırken, bu sırada otomobilden inen dayısı A.E., cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız’ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. A.E. ve diğer 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, çevredekiler Yıldız'ı hastaneye götürdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Etike, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Etike'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM"

Abdullah Yıldız tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle 4 saatlik çalışmayla yakalandı. Yıldız'ın, İbrahim'i 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü, ifadesinde de "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Batman silah
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