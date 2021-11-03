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Ne buldularsa çalmışlar! Değeri dudak uçuklattı

03.11.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda yaklaşık değeri 400 bin TL olan onlarca çalıntı eşya ele geçirildi.

Ne buldularsa çalmışlar! Değeri dudak uçuklattı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Tablakaya ve Harman Mahallesi’nde bulunan 2 adrese operasyon düzenledi.

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Operasyon kapsamında evde arama yapan ekipler, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kısa dipçikli tüfek, 10 adet LCD televizyon, 46 adet 12 kalibre çapında tüfek kartuşu, 43 adet farklı markalarda telefon, 5 adet bisiklet, 1 adet jeneratör, çok sayıda inşaatlarda kullanılan alet takımı, çok sayıda el dokuma halısı, çok sayıda kamera kayıt cihazı, uydu alıcısı ve antika olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 400 BİN TL

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu öğrenildi. Ayrıca, malzemelerin sahiplerinin tespit edilmesi çalışması devam ediyor. (İHA)

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