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Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. 4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Yaylada yer bulamayanlar, kurulan çadırlarda konakladı.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada uzun araç kuyrukları oluştu.

Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler

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Ücretli giriş noktasından başlayan araç kuyrukları Ayder Yaylası güzergâhı boyunca uzayıp gitti. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaştı. Park yeri bulamayanlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı, kurulan salıncaklarda sallandı, piknik yaptı, çimlere uzanarak dinlendi.
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4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, yer bulamayanlar ise kurulan çadırlarda konakladı.
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Eskişehir’den tatil için gelen Cennet Yılmaz, yaylaya hayran kaldığını belirterek, "Ayder çok güzel. Her şey çok doğal" dedi. Ankara’dan gelen Ayhan Kutay ise "Ayder çok güzel ama yoğunluk çok. Fazla trafik var. Yaylaya ulaşmak kolay olmadı" diye konuştu.
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Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti. Sarı, "Sadece Ayder değil diğer bölgelerde yoğunluktan nasibini aldı. Rezervasyon yapmadan gelen misafirler olduğu için konaklamada sorunlar yaşandı. Yer bulamayanlar oldu. Trafikle ilgili sorunlar yaşandı. Ancak yoğunluktan esnafımız memnun oldu. Havada çok güzeldi. Gelenler yaylanın keyfini çıkardı" diye konuştu.
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Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar’a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.
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Rize Ayder Yaylası

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