Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Türkiye'nin değişmeyen gündemi erken seçim araştırma şirketlerini daha çok sahaya çıkmaya zorluyor. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşlar Türkiye'deki siyasi iklimi anket firmalarının sonuçlarından takip ediyor.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Son araştırma ASAL araştırma tarafında yapılıp yayınlandı. 26 ilde 22-29 Eylül tarihinde yapılan araştırmaya 2 bin 520 kişi katıldı. Anketten çıkan sonuçlar ise dikkat çekti.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA..."

Katılımcılara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtılmadan önce şu sonuçlar ortaya çıktı:

Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 31,2

CHP: Yüzde 22,8

AK Parti: Yüzde 21,1

MHP: Yüzde 6,6

DEM Parti: Yüzde 6,4

Yeniden Refah: Yüzde 3,0

İYİ Parti: Yüzde 2,7

TİP: Yüzde 1,0

Diğer: Yüzde 2,8

Çıkan sonuçlara bakıldığında ilk sırada kararsızların ciddi bir fark attığı görülüyor. Peki kararsızlar dağıtıldığında sonuçlar nasıl oluyor?

CHP:%33.1

AK Parti:%30.7

MHP:%9.6

DEM Parti:%9.3

Yeniden Refah Partisi:%4.4

İYİ Parti:%3.9

Zafer Partisi:%3.5

Türkiye İşçi Partisi:%1.5

Diğer:%4.0