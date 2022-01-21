HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ne Covid-19 ne Omicron ne de grip! Dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni haline geldi

Ne Covid-19 ne Omicron ne de grip! Dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni haline geldi

21.01.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yeni yapılan bir çalışma antibiyotik kullanımının ne kadar ölümcül hale geldiğini gözler önüne serdi. Bilim insanları dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni olarak antimikrobiyal direnci gösterirken, sadece 2019 yılında bu nedenle 1,2 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Dünyada antimikrobiyal direnç (AMR) yüzünden günde 3 bin 500 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bilim insanları bu konuda hemen harekete geçilmemesi durumunda sonuçlarının felaket olacağını söylüyor.

Ne Covid-19 ne Omicron ne de grip! Dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni haline geldi

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, antimikrobiyal direncin (AMR) dünya çapında önde gelen ölüm nedenilerden biri haline geldiğini ve her gün yaklaşık 3 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, basit bir şekilde tedavi edilebilecek hastalıkların antibiyotiklere direnç göstermesi nedeniyle 2019 yılında 1,2 milyonu aşkın kişinin öldüğünü belirterek, bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyardı.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Ntv’nin haberine göre; Antimikrobiyal direncin (AMR) küresel etkisine ilişkin şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışmaya göre 2019'da 1,2 milyondan fazla insan antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonların doğrudan bir sonucu olarak öldü. 200'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan çalışma The Lancet'te yayımlandı.

iStock-1279892613

AIDS'DEN DAHA FAZLA İNSANI ÖLDÜRDÜ

Bilim insanları, AMR nin HIV/AIDS veya sıtmadan daha fazla insanı öldürdüğünü vurgulayarak, önceden tedavi edilebilir enfeksiyonlar nedeniyle yüzbinlerce ölümün meydana geldiğini söyledi.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Chris Murray, “Bu yeni veriler dünya çapındaki antimikrobiyal direncin gerçek ölçeğini ortaya koyuyor. Bu tehditle mücadele etmek için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

iStock-1153740646

Bununla birlikte, Yeni Antimikrobiyal Direnç Araştırması (Global Research on Antimicrobial Resistance) adlı araştırma, 2019 yılında 204 ülke ve bölgedeki 23 patojen ve 88 patojen-ilaç kombinasyonuna bağlı ölümleri tahmin etti.

470 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Çalışmada, sistematik literatür incelemelerinden, hastane sistemlerinden, gözetim sistemlerinden ve diğer veri kaynaklarından elde edilen 470 milyondan fazla bireysel kayıt incelendi.

iStock-1160737672

Bulgular, AMR'nin dünya çapında tahmini 1,27 milyon ölümden doğrudan sorumlu olduğunu ve 2019'da tahmini 4,95 milyon ölümle ilişkili olduğunu gösterdi. 2019'da HIV/AIDS ve sıtmanın sırasıyla 860 bin ve 640 bin ölüme neden olduğu tahmin ediliyor.

HER BEŞ ÖLÜMDEN BİRİ ÇOCUK

Ayrıca, AMR her yaştan insan için bir tehdit oluştursa da küçük çocukların özellikle yüksek risk altında olduğu bulundu. AMR'ye atfedilebilecek her beş ölümden biri beş yaşın altındaki çocuklarda meydana geldi.

Görülme sıklığı 3 kat arttı: Omicron’un belirtileri arasında ilk sıralarda! Doğal yöntemlerle kurtulunGörülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Diğer taraftan bilim insanları, AMR ile mücadele için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı ve politika yapıcılar için hayat kurtarmaya ve sağlık sistemlerini korumaya yardımcı olacak acil eylemleri özetledi. Bunlar, mevcut antibiyotiklerin kullanımını optimize etmeyi, enfeksiyonları izlemek ve kontrol etmek için daha fazla önlem almayı, yeni antibiyotik ve tedaviler geliştirmek için daha fazla fon sağlamayı içeriyor.

İngiltere'nin antimikrobiyal direnç özel temsilcisi Dame Sally Davies, AMR'nin "insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri" olduğunu belirterek. “Bu yeni sayıların arkasında, sessiz AMR salgınının yükünü trajik bir şekilde taşıyan aileler ve topluluklar var. Bu verileri her düzeyde harekete geçmek için bir uyarı sinyali olarak kullanmalıyız” dedi.

iStock-614861450

Öte yandan, bölgesel olarak, doğrudan AMR'nin neden olduğu ölümlerin, sırasıyla 100 bin kişi başına 24 ölüm ve 100 bin kişi başına 22 ölümle Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da en yüksek olduğu tahmin edildi.

Bu kadar faydalı olduğunu kimse bilmiyordu! Her ayrıntısı şaşırtacak her sabah aksatmadan yiyeceksinizBu kadar faydalı olduğunu kimse bilmiyordu! Her ayrıntısı şaşırtacak her sabah aksatmadan yiyeceksiniz

Yüksek gelirli ülkelerde, AMR doğrudan 100 bin kişide 13 ölüme yol açtı ve dolaylı olarak 100 bin kişide 56 ölümle ilişkilendirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Anında azalıyor! Bu görüntüye günler içinde veda edeceksinizAnında azalıyor! Bu görüntüye günler içinde veda edeceksiniz
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Görülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Görülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.