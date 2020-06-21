Ne dediyse dinlemediler! Berlin’de Türk avukata ters kelepçe

Almanya’nın başkenti Berlin’de avukat Ahmet Çelebi, arabası çekici tarafından çekilmek istenen bir müvekkili tarafından olay yerine hukuki danışman olarak çağrıldığı sırada polisler tarafından darp edilerek, ters kelepçe takıldı.

Çelebi, olay yerine geldiğinde polisler tarafından arabasını itfaiye girişine bıraktığı için uyarıldığını ve arabasını çekmesini istediklerini aktardı. Türk avukat, bu uyarının ardından aracının anahtarını arkadaşına verdiğini ve aracı başka yere park ettirdiğini açıkladı. Çelebi, sonrasında polislere avukat kimliğini göstererek, müvekkili ile görüşmek istediğini dile getirdiğini aktardı.

"POLİS ALAY EDER GİBİ TEKRAR SORDU"

Avukat, “Polis alay eder gibi tekrar sordu, 'Kimsin ne istiyorsun?' diye. Ben de az önce tanıttım kendimi, avukatım ve müvekkilimle görüşmek istiyorum dedim. Avukat kimliğimi eline aldı baktı ve sen buraya park edemezsin, burası itfaiye girişi diye tekrar anlatmaya başladı. Ben de konunun ben ve arabam olmadığını, arabamın itfaiye girişinden zaten çekildiğini ve bir an önce müvekkilime gitmem gerektiğini söyledim” dedi.