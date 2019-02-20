HABER

Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Aydın'daki Efeler ilçesinde bulunan bina 2 yıl önce sahibinin hayatını kaybetmesiyle varisleri arasında sorun haline geldi. Çözülemeyen nedenlerden dolayı kaderine terk edilen bina, zamanla kimin girip çıktığı belli olmayan bir yer halini aldı.

Özellikle hırsızların uğrak noktası haline gelen bina, kapıları ve pencerelerinin satılmasından sonra hurdacılar tarafından iş makineleriyle talan edildi. Tanınmayacak hale gelen binanın bahçe ve balkonlarında bulunan demirler bile sökülerek götürüldü.

'Yaşananları aklımız almıyor'

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 yıl önce sahibi ölünce mirasçıları tarafından henüz paylaşılmayan bir bina madde bağımlıların ve hırsızların mekanı haline geldi. Şehrin merkezindeki koskoca bina önce hurdacılar tarafından iş makineleri ile talan edildi.
Ardından madde bağımlıların ve bimekan takımı kişilerin mekanı haline gelen binanın son durumu görenleri şaşırttı. Binayı sahiplerinden başka herkesin girip çıktığını belirten mahalle sakinleri yetkililerden ve binanın mirasçılarından yardım istediler.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 90 numaralı binanın sahibi İbrahim Samut hayatını kaybedince mirasçıları evi değişik nedenlerden dolayı paylaşmadı. Sahibi ölünce sahipsiz kalan binada kimsenin yaşamadığını fark eden hurdacılar önce müstakil binanın bahçe ve balkonlarındaki demirleri iş makineleri ile kesip çaldı.
Çevre sakinleri durumdan rahatsız olsa da olaydan kimse şikayetçi olmayınca bu defa hırsızlar evin giriş kapısını da söküp hurdacılara satmak için götürdü. Sahibinden başka herkesin girip çıktığı dayalı döşeli eve girip çıkanlar evde hurda niyetine para edecek ne varsa söküp götürdü.
Demir ve plastik doğramadan eser kalmayan evde kapı ve dolapları da söken hırsızların cesareti görenleri şaşırttı.

'MAHALLENİN TADI KAÇTI'

'MAHALLENİN TADI KAÇTI'
Mahalle ve sokaklarının çok sakin bir yerleşim yeri olduğunu ancak komşuları İbrahim Samut’un vefatı ile evi sahipsiz kalınca komşularının hırsızlar ve bir takım kişiler olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Sabahattin Yavaş ve Mehmet Yüksel,şunları söyledi:
“Yaşananlara bir türlü aklımız almıyor. Önce evin bahçesini çevreleyen korkuluk demirlerini iş makineleri ile kesip götürdüler. Zaman zaman balyoz ile bile çalışıp demir söken hırsızlar evin çatısındaki güneş enerjilerini bile çalıp götürdüler.
Evin kapı ve pencereleri sökülünce binadaki dairelere sahibinden başka herkes girip çıkar oldu. Kimin girip çıktığı belli olmayan bu bina nedeniyle mahallede huzurumuz kalmadı.
Binayı ya varisleri paylaşıp sahip çıksın ya da Belediye ve yetkililer bir şeyler yapsın. Kadınlarımız ve çocuklarımız geceleri binanın çevresinden geçmeye bile korkuyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın ev

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.