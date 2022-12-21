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  4. Ne diyeceği merak ediliyordu! Elon Musk istifa edeceğini açıkladı: "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz..."

Ne diyeceği merak ediliyordu! Elon Musk istifa edeceğini açıkladı: "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz..."

21.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın 'istifa' anketinde süre pazartesi günü dolmuştu. "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim?" diye sorduğu o anketten yüzde 57,5 ile "evet" çıktı. Musk anketin sonuçlarına uyacağını söylemişti. Çıkan sonuca göre Twitter'ın başındaki kişi olma görevinden istifa etmesi gerekiyordu. Musk'ın bu konuda ne diyeceği merak ediliyordu. Nitekim bir paylaşımda bulunarak görevinden istifa edeceğini açıkladı ancak "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz" diye de ekledi.

Ne diyeceği merak ediliyordu! Elon Musk istifa edeceğini açıkladı: "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz..."

Elon Musk istifa edeceğini duyurdu! Twitter'da neredeyse her gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

"BU İŞİ ÜSTLENECEK KADAR APTAL BİRİNİ BULUR BULMAZ CEO'LUKTAN İSTİFA EDECEĞİM!"

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

MUSK'IN 'İSTİFA' ANKETİ

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

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ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı. (AA)

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