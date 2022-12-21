Ne diyeceği merak ediliyordu! Elon Musk istifa edeceğini açıkladı: "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz..."

Elon Musk istifa edeceğini duyurdu! Twitter'da neredeyse her gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

"BU İŞİ ÜSTLENECEK KADAR APTAL BİRİNİ BULUR BULMAZ CEO'LUKTAN İSTİFA EDECEĞİM!"

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

MUSK'IN 'İSTİFA' ANKETİ

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı. (AA)

