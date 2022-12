Ne diyeceği merak ediliyordu! Elon Musk istifa edeceğini açıkladı: "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz..."

Elon Musk istifa edeceğini duyurdu! Twitter'da neredeyse her gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.