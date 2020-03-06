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Ne Galaxy Fold'a ne de Razr 2019'a benziyorlar: TCL'nin yeni katlanabilir telefonları tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

TCL iki yeni katlanabilir telefon modelini tanıttı. TCL tarafından tanıtılan iki akıllı telefon bu zamana kadar üretilen hiçbir katlanabilir akıllı telefona benzemiyor. İşte TCL'nin yeni katlanabilir akıllı telefonları...

Ne Galaxy Fold'a ne de Razr 2019'a benziyorlar: TCL'nin yeni katlanabilir telefonları tanıtıldı!

TCL akıllı telefon furyasına ilk kez geçtiğimiz yılın sonlarında katılmıştı. Dev şirket geride bıraktığımız yılda Plex adında yeni bir telefonun duyurusunu gerçekleştirmişti. TCL'nin ardından Huawei, Mate X ve Huawei Mate Xs adıyla; Samsung ise Galaxy Fold ve Samsung Galaxy Z Flip adıyla iki yeni katlanabilir akıllı telefon tanıttı. Bu iki firmanın iki modeline TCL'den hızlı bir cevap geldi. TCL iki ''sıra dışı'' katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı.

TCL SIRA DIŞI İKİ KATLANABİLİR AKILLI TELEFON TANITTI

TCL'nin tanıttığı katlanabilir telefonlardan ilki ne Galaxy Fold'a ne de Huawei Mate Xs'e benziyor. Zira, TCL'nin yeni modeli yana doğru genişleyen bir ekrana sahip. LG'nin yeni nesil akıllı televizyonlarında kullandığı gibi iki motor sayesinde ekranını içe doğru katlayan ve açan akıllı telefon normal kullanımda 6.75 inç büyüklüğünde AMOLED ekran deneyimi yaşatıyor. Tek bir tuşa basıldığında ise bu iki motor sayesinde ekran yana doğru açılıyor ve 7.8 inçlik bir tablete dönüşüyor. Bu ekran sayesinde tıpkı Samsung Galaxy Fold'da olduğu gibi çoklu uygulama kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Tüm bunlara rağmen cihaz sadece 9mm'lik bir kalınlığa sahip. Günümüzde katlanmayan akıllı telefonlar dahi bundan büyük kalınlık değerleri sunabiliyor. Gelelim TCL'nin duyurduğu ikinci katlanabilir modele.

TCL

İKİNCİ KATLANABİLİR TELEFON OLDUKÇA FARKLI

TCL'nin katlanabilir ikinci telefonu ilkinden çok daha farklı bir çalışma prensibine sahip. Bu katlanabilir telefon çift bir menteşe sistemiyle geliyor ve 3'e katlanıyor. Normal kullanımda 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran sunan cihaz, birbirine zıt olarak çalışan DragonHinge ve ButterflyHinge adlı menteşe sistemleri sayesinde açılıyor ve 10 inç büyüklüğünde bir ekran deneyimi sunabiliyor. Bu ekran toplamda 3K çözünürlüğe sahip. Bunun akıllı telefonlarda pek rastlamadığımız bir çözünürlük değeri olduğunu belirtmemiz gerek.

TCL(3)

TCL'nin yeni katlanabilir akıllı telefonları birer konseptten ibaret. Ancak firma bu iki telefonda kullandığı yeni nesil çalışma prensiplerini kullanarak, sıra dışı bir katlanabilir akıllı telefonunun satışına başlamak istiyor.

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