"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'ın çok satan indirimdeki ürünlerini seçtik

Kıyafet seçmek başlı başına bir iş. Arkadaş buluşmasına ayrı, yürüyüşe giderken ayrı, ofise, okula giderken ayrı derken liste uzayıp gidiyor. Oysa basic ve zamansız parçalar tercih edildiğinde her ortama uygun şıklık ve rahatlık yakalamak mümkün. Siz de, "Ne giysem?" derdine düşüp gardırobunuzun ve aynanın başında saatler kaybetmekten sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Çabasız şıklık sunan Levis markasının en sevilen ürünlerinden bir seçki hazırladı. Üstelik seçkimizde yer verdiğimiz her bir ürün indirimli fiyatıyla yüz güldürüyor. Haydi gelin, neler seçmişiz bir bakalım.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levis'taki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Levi's Housemark Polo Tişört

Levi's markasının klasik tasarım anlayışını yansıtan şık ve rahat bu polo tişört, pamuklu kumaşıyla ön çıkıyor. Hem hafif hem de nefes alabilir kumaştan üretilen tişört, günlük giyimde rahat bir seçenek olmasının yanı sıra, daha şık kombinler için de kullanılabilir. Şort, jean veya chino pantolonlarla rahatlıkla kombinlenebilir. Rahatlık ve stil arayanların favorisi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tişört çok kaliteli fiyatı çok uygundu çok beğendim kumaşı çok güzel."

"Aynı serinin farklı renklerini daha önce yıllarca kullandım, Levi's gerçekten kaliteli ürünler sunuyor. Kesim biraz geniş, ona göre alabilirsiniz."

2. Levi's Standard Graphic Sweatshirt

Günlük ve sportif aktivitelerde giymek için rahat ve havalı bir sweatshirt arıyorsanız Levi's Standard Graphic Sweatshirt konforlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, şık görünümüyle aradığınız o ürün olabilir. Kullanıcılarına stil ve rahatlık sunmayı hedefleyen bir anlayışla üretilen bu sweatshirt, bol kesimi sayesinde oversize modellerden hoşlananlar için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kaliteli ama bedeninizi alın, kesimi bol."

"Çok kaliteli ve şık. Fakat çok geniş kalıp normalde M bedenim ama S tam oldu."

3. Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

Levi's 501 Original Jeans, Levi's markasının en ikonik ve popüler ürünlerinden biri. 1873'te piyasaya sürülen bu model, klasik denim pantolon tasarımının simgesi olarak kabul ediliyor. Düz kesim (straight fit) tasarımı ile vücut hatlarını rahatça saran model, yüksek bel kesimi ile tasarlanmış olup hem rahatlık hem de şıklık sunar. Levi's, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile bilinir, bu nedenle 501'ler zamanla yıpranıp daha da karakter kazanır. 501'lerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, fermuar yerine kullanılan düğmeli blokaj sistemidir. Bu, klasik tasarımın bir parçasıdır. Levi's 501, çok yönlü bir kıyafet olarak her türlü kombinle kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Orijinal ürün, tam kalıp bedeniniz ne ise onu alın. Bulgaristan üretimi, çok kaliteli ve kusursuz bir ürün, rengi resimdeki ile ayni koyu mavi, ben çok beğendim, teşekkür ederim."

"Kışlık, kalın ve sıcak. Pamuk, rahat."

4. Levi's The Perfect Tee Tişört

Levi's The Perfect Tee, minimalist ve sade bir tasarımıyla öne çıkıyor. Farklı kombinler için ideal bir temel parça olan tişört, pamuklu kumaştan üretilen materyaliyle, rahat bir his sağlıyor ve günlük giyimde konfor sunuyor. The Perfect Tee, hem günlük hem de şık kombinlerde rahatlıkla kullanılabilir. Kot pantolon, şort veya eteklerle rahatlıkla kombinlenebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel ve kaliteli bir ürün. Çok beğendim."

"Normalde eşime M beden olmasına rağmen S iyi geldi, şık ürün."

5. Levi's Original Zip-Up Hoodie Sweatshirt

Levis'ın rahat ve şık ürün yelpazesi içinde önemli bir yer edinen Levi's Original Zip-Up Hoodie Sweatshirt sade ve klasik bir görünüm sunuyor. Yumuşak ve dayanıklı pamuk/polyester karışımı kumaşlardan üretilen bu sweatshirt, kapüşon detayıyla soğuk havalarda ek koruma sağlıyor. Ön kısmında yer alan kanguru cepleri ellerinizi sıcak tutma veya küçük eşyaları taşıma konusunda yardımcı oluyor. Tişörtlerin üzerine ya da kot pantolonlarla kombinlenerek şık bir görünüm elde edebileceğiniz bu ürün rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"Levis kalitesini dokunur dokunmaz hissediyorsunuz. Oldukça tok bir kumaşı var. İşçiliği zaten harika. Fermuarı ve ipi fotoğraftaki modelden farklı. Fermuar tek yönlü, ip ise kumaş renginde. Bu benim için çok da önemli değil. M beden olarak kendi bedenimi (174cm, 76kg) aldım, tam oldu."

"Levis'in kendi mağazasından da alışveriş yapan biri olarak söylüyorum, ürün mağazadakinin aynısı. Gerek kumaş kalitesi gerek ağırlığı gerek işçiliği... Mağazada satılan ile bir farkı yok. Amazon kalitesi yine beni şaşırtmadı. Teşekkürler Amazon."

6. Levi's 501 Crop Jeans Kot Pantolon

Levi's'ın ikonik 501 modelinin modern bir versiyonu olan bu pantolon, hem stil hem de konfor arayanlar için mükemmel bir tercih. Düz kesim (straight fit) tasarımı ile bacakları rahatça saran bu model, crop yapısı sayesinde daha dinamik bir görünüm sunar. Yüksek bel tasarımı, modern stilin yanı sıra vücut hatlarını vurgular. Levi's 501 Crop Jeans, zamansız bir moda ürünü olarak hem gündelik hem de daha şık ortamlarda kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce kot şortunu almıştım kalitesi çok hoşuma gittiği için Levis'tan devam etmeye karar verdim. Gerçekten çok kaliteli, duruşu, rahatlığı muhteşem. 164 boyunda 51 kiloyum 26/28 aldım belden de boydan da tam oldu."

"Levis bilindiği gibi, uygun fiyat ama eski Levis değil biraz dar kesim. Amazon'a gelirsek akşam 8'de verdiğim sipariş sabah 9.30'da geldi. Fazla hızlı yani firma işini bayağı ciddi ve düzgün yapıyor. Çalıştığı kargo firması Kolay Gelsin'e de teşekkür ederim."

7. Levi's Men's Solid Basic Boxers

Levi's Men's Solid Basic Boxers, rahatlık ve stil arayan erkekler için tasarlanmış temel bir iç giyim ürünü. Nefes alan pamuklu kumaşıyla öne çıkan bu boxer seti, gün boyu rahatlık sunar. Esnek ve rahat bir bel bandına sahip olup, kolayca giyilip çıkarılabilir. Basit ve sade bir tasarıma sahip olan bu boxer şortlar, hem günlük kullanımda hem de spor yaparken rahatça giyilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"L giyiyorsanız XL, M giyiyorsunuz L sipariş verin, küçük geliyor."

"Güzel bir ürün ama bir beden büyük alınması gerekiyor."

8. Levi's 511 Slim Jeans

Markanın en popüler jean modellerinden biri olan Levi's 511 Slim Jeans, modern ve şık bir görünüm arayanlar için olmazsa olmaz. Ortalama bel yüksekliğine sahip olan model, vücut hatlarını uzatırken rahat bir kullanım sağlar. Koyu, açık, düz veya yıpranmış görünümlü seçenekler mevcuttur, böylece kişisel tarzınıza uygun bir seçim yapabilirsiniz. Bu pantolon, tişörtler, gömlekler, sweatshirtler veya ceketlerle kolayca kombinlenebilir. Hem gündelik hem de şık etkinlikler için uygun bir seçenek sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Levis kalitesi her zamanki gibi 10 numara. Beden tam oldu. Kumaş güzel, kalın, rengini güzel."

"Levi's ürünlerini severek kullanıyorum. Bunu rengini beğendiğim ve mavi renklisinden memnun kaldığım için aldım. 87 kg, 174 boy. 34/30 tam oldu. Belden paçaya tamamen slim kesimli ve belin hemen altına oturan bel yüksekliği olması benim için ideal. Sadece kumaşı hafif ince gibi. Baharda, veya çok soğuk olmayan havalarda rahatça giyilir."

9. Levi's Jackson Worker Gömlek

Levi's markasının ikonik işçi gömlekleri arasında yer alan bu model, hem tarz hem de işlevsellik sunuyor. Sağlam denim veya pamuklu kumaştan üretine gömlek, günlük kullanım için rahat bir oturuşa sahip. Bu sayede hareketlilik sağlar ve herhangi bir aktivite sırasında konfor sunar. Levi's, zamanla geçerliliğini koruyan tasarımları ile bilinir ve Jackson Worker Gömlek de bu geleneği sürdürür. Hem klasik hem de modern görünüm arayanlar için ideal bir parçadır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kesimi bol. Boyunuz benim gibi kısaysa etek kısmından tadilatla mükemmel bir gömlek elde edebilirsiniz. Kumaşı ve kalitesi harika…"

"%100 pamuk. Modern görünümlü oduncu gömlek. M beden bana tam uydu. Relax/rahat kesim olduğu dikkate alınmalı."

10. Levi's Everyday Sweatshirt

Levi's Everyday Sweatshirt, markanın rahat ve şık giyim seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem günlük kullanım hem de rahat aktiviteler için tasarlanmış olan bu sweatshirt, konfor ile tarzı bir araya getiriyor. Everyday Sweatshirt, rahat bir kesime sahip olup gün boyu konfor sunar. Aşırı sıkı olmadan vücutta hoş bir oturuş sağlar. Jean, şort veya eşofman altı gibi birçok farklı parça ile kombinlenebilir. Hem gündelik hem de spor şıklık için ideal bir seçenektir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Biraz büyük, bu da daha rahat olmasını sağlıyor. Boyuttan emin değilseniz, daha küçük boyutu tercih edin. Süper, güzel bir gömlek."

"Çok beğendim, harika."

Bu içerik 21 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.