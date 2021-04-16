Ne hastanede yer kaldı, ne morgda! Hindistan'da birbirini tanımayan kişiler aynı yatakta

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu tablo Hindistan'ın günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam etmesi analmına geliyor.

Hastanedeki görüntüler de bu korkunç tabloyu doğrular nitelikte. Öyle ki ne hastanede tek kişilik bir yatak kalmıştı ne de morglarda ölüleri alacak bir yer.

CESETLER MORGDA YER OLMADIĞI İÇİN HASTANE KOĞUŞUNDA BEKLETİLİYOR

1.500'den fazla yatağa sahip Hindistan'ın en büyük Covid hastanelerinden biri olan Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar ürperten seviyedeydi. En genç hasta yeni doğmuş bir bebekken hastanenin tıbbi direktörü, ''Aşırı bir yük altındayız. Tam kapasite ile çalşıyoruz. 54 yataklı COVİD servisinde 300 kişi bulunuyor. Birbirlerini tanımayan hastalar aynı yatakları paylaşırken, yakın zamanda ölenlerin cesetleri morga götürülmeden önce koğuşun dışında yatıyor. Çünkü morgta da yer yok. İnsanlar Covid kurallarına uymuyor'' diyerek durumun vehametini ortaya çıkarıyor.



