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Ne hastaneye gidebiliyor, ne il dışına! 56 yıldır kimlik çıkaramıyor

20.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesinin ölüm tarihi nüfus kayıtlarına yanlış geçtiği için 56 yıldır kimliksiz yaşayan Meryem Üçkan, savcılığa başvurdu. Hastaneye gidemeyen, evlenemeyen, eğitim alamayan ve il dışına çıkamayan Üçkan'ın mağduriyetini dile getiren Avukat Merve Nur Özkan, işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Ne hastaneye gidebiliyor, ne il dışına! 56 yıldır kimlik çıkaramıyor

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Karabalik Aydın ile dini nikahla yaşadığı Perizade Üçkan'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Meryem Üçkan, doğumdan 2 yıl sonra annesinin ölmesi nedeniyle dayısı ile birlikte Manisa'ya yerleşti. Burada yaşarken çeşitli nedenlerle kimlik çıkarmayı ihmal eden Üçkan, 2005 yılından sonra çeşitli sorunlarla karşılaşmaya başlamasının ardından Manisa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Defalarca mürcaat etmesine rağmen soy bağı tespit edilemediği ve doğum tarihi belli olmadığı için Üçkan'ın başvuruları reddedildi.

Üçkan'ın 2015 yılındaki başvurusu üzerine anne, babası ve yaşının belirlenmesi için tespit davası açıldı. Manisa 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tanıkların dinlenmesi ve kemik testi sonucu Üçkan'ın 1965 doğumlu olduğu, annesinin de Perizade Üçkan olduğu belirlendi.

ANNESİNİN ÖLÜM TARİHİ YANLIŞ İŞLENMİŞ

Mahkemenin kararı, nüfus işlemlerinin yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bildirildi ancak Hınıs Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırmada Perizade Üçkan'ın, nüfus kayıtlarına göre, 1932'de öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden başvuruda bulunularak, Perizade Üçkan'ın 1932 yılında öldüğü, Meryem Üçkan'ın 1965'te doğmasının ise hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi ve Perizade Üçkan'ın gerçek ölüm tarihinin tespit edilmesi istendi. Perizade Üçkan'ın ölüm tarihi belirlendikten sonra kızı Meryem Üçkan için kimlik çıkarılacak.

"İL DIŞINA BİLE ÇIKAMIYOR"

Meryem Üçkan'ın avukatı Merve Nur Özkan, konuyla ilgili dosyanın savcılıkta olduğunu belirterek, müvekkilinin kimlik kullanamadığı için hayatının her alanında sıkıntı yaşadığını söyledi. Özkan, "Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor. Ne uçak ne de otobüs bileti alamıyor. Arabayla il dışına bile çıkamıyor. Manisa'da kalmış vaziyette. Meryem Hanım 2005 yılından beri bu işlerle uğraşıyor ve acil bir kimlik çıkması gerekiyor. Biz artık bu işlerin hızlanmasını istiyoruz ve kendisinin daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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