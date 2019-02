"Ne kadar hain varsa hepsi de zillet ittifakı içinde"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de ne kadar terör örgütü ve terörist varsa, içeride ve dışarıda ne kadar hain, bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakı içindedir. Vatanını milletini seven insanlar buna müsaade eder mi?" dedi.

"CHP'li kardeşlerimizin uyanmaya başladığını gördüm. 'Yetti artık' diyorlar. İzmir'de ne yapıldıysa bizim iktidarlarımız yaptı. Yıllardır Muğla'da CHP zihniyeti var. Bunun yüzünden aylarca sular kesiliyor. Muğla'da Bodrum'da her yerde çöp var. Yağmur yağdığında sel götürüyor. Aydın'a gidin Kuşadası'nda çeşme suyu tuzlu akıyor. Bunların hizmet diye bir derdi yok."

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Çavuşoğlu, "Neden? Zillet ittifakı içinde terör örgütleri var demişim. Yanlış mı söylemişim? CHP içinde olup terörist cenazesine giden yok mu? Türkiye'de ne kadar terör örgütü ve terörist varsa, içeride ve dışarıda ne kadar hain, bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakı içindedir. Vatanını milletini seven insanlar buna müsaade eder mi?" ifadesini kullandı.

- "Sahada da masada da güçlüyüz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için bu seçimlerin çok önemli olduğunu söyleyerek "Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu aklımızdan çıkarmayacağız ve bunu insanlara çok güzel anlatacağız." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın en büyük faydasını dış politikada gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'yla artık sahada da masada da güçlüyüz." dedi.

Çavuşoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla yurt dışındaki teşkilatlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatarak "Her yerde her seyahatte ülkücü kardeşlerimiz yanı başımızda olmuştur. Sadece Cumhur İttifakı genelinde değil. Bu öncesinde adı konmamış ittifakın faydasını son 4-5 yıldır her yerde hep birlikte görüyoruz zaten." diye konuştu.

İçerde güçlü olmanın dünyada mazlum ve mağdurlara yardımcı olmak için de gerekli olduğu değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayın Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Kudüs'e de kimse sahip çıkmaz, çıkamaz. Hele hele bugün bazı Müslüman ülkelerinin korkak yöneticileri olduğu sürece, ABD ve diğerlerinden korkan ve tir tir titreyen yöneticiler olduğu sürece kimsenin sahip çıkması mümkün değil. ABD'nin ve İsrail'in bütün ülkeleri aramasına rağmen, baskı yapmasına ve vaatlerine rağmen Birleşmiş Milletlerde karar çıkarttık. O büyük dediğimiz Müslüman ülkelerin temsilcileri New York'u terk etmiştir. Bunlar mı Kudüs'ü savunacak?"