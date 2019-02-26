"Ne kadar hain varsa hepsi de zillet ittifakı içinde"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de ne kadar terör örgütü ve terörist varsa, içeride ve dışarıda ne kadar hain, bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakı içindedir. Vatanını milletini seven insanlar buna müsaade eder mi?" dedi.

Çavuşoğlu, Ankara’da “AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı”nda konuşma yaptı.

Ankara Çankaya'da AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen'in, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Mehmet Özhaseki'nin seçilmesinin önemine değinen Çavuşoğlu, bu seçimlerin ülkenin bekası ve geleceği için de büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Antalyalı olduğu kadar Ankaralı da olduğunun altını çizerek "Çankaya, Ankara'nın gözbebeğiydi. Şimdi durum öyle mi?" dedi.

Çankaya'nın Ankara'nın diğer ilçelerine göre geride kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Burada bugüne kadar belediyeyi kazanan CHP'li belediyeler, 'Çankayalılar, kimlikten, ideolojiden ötürü ne de olsa bize oy verecekler. Neden çalışalım.' diye düşündü." diye konuştu.