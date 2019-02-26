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"Ne kadar hain varsa hepsi de zillet ittifakı içinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye'de ne kadar terör örgütü ve terörist varsa, içeride ve dışarıda ne kadar hain, bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakı içindedir" - "Burada bugüne kadar belediyeyi kazanan CHP'li belediyeler, 'Çankayalılar, kimlikten, ideolojiden ötürü ne de olsa bize oy verecekler. Neden çalışalım.' diye düşündü" - "CHP'li kardeşlerimizin uyanmaya başladığını gördüm. 'Yetti artık' diyorlar. İzmir'de ne yapıldıysa bizim iktidarlarımız yaptı" - "Çocuk katilleri bugün artık gerçek düşüncelerini CHP'lilerle serbestçe söylemeye başladı. Dağdaki teröristler zillet ittifakına destek vermiyor mu?" - "Cumhur İttifakı'yla artık sahada da masada da güçlüyüz" - "Şunu unutmayın Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Kudüs'e de kimse sahip çıkmaz, çıkamaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de ne kadar terör örgütü ve terörist varsa, içeride ve dışarıda ne kadar hain, bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakı içindedir. Vatanını milletini seven insanlar buna müsaade eder mi?" dedi.

Çavuşoğlu, Ankara’da “AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı”nda konuşma yaptı.

Ankara Çankaya'da AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen'in, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Mehmet Özhaseki'nin seçilmesinin önemine değinen Çavuşoğlu, bu seçimlerin ülkenin bekası ve geleceği için de büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Antalyalı olduğu kadar Ankaralı da olduğunun altını çizerek "Çankaya, Ankara'nın gözbebeğiydi. Şimdi durum öyle mi?" dedi.

Çankaya'nın Ankara'nın diğer ilçelerine göre geride kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Burada bugüne kadar belediyeyi kazanan CHP'li belediyeler, 'Çankayalılar, kimlikten, ideolojiden ötürü ne de olsa bize oy verecekler. Neden çalışalım.' diye düşündü." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bunun böyle devam etmemesi gerektiğini anlatarak bu durumu değiştirmek için dayanışmalarını devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile şehirde dolaştığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"CHP'li kardeşlerimizin uyanmaya başladığını gördüm. 'Yetti artık' diyorlar. İzmir'de ne yapıldıysa bizim iktidarlarımız yaptı. Yıllardır Muğla'da CHP zihniyeti var. Bunun yüzünden aylarca sular kesiliyor. Muğla'da Bodrum'da her yerde çöp var. Yağmur yağdığında sel götürüyor. Aydın'a gidin Kuşadası'nda çeşme suyu tuzlu akıyor. Bunların hizmet diye bir derdi yok."

- "31 Mart büyük fırsat"

Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin, AK Parti ve MHP belediyeciliğinin gelmediği yerler için, büyük fırsat olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da iktidara gelemeyen partilerin aşırı sağ veya sola kaymaya başladığı değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "Irkçılık, İslam düşmanlığı, PKK'ya destek olarak hep bu sol partiler, aşırı uçlara kaymaya başladı. Avrupa değerlerini kökten sarsıyorlar. İktidara gelemeyen CHP de aynı yoldan gidiyor." dedi.

Çavuşoğlu, CHP'li seçmenin de partilerindeki bu eğilimden rahatsız olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Ordu göreve dedi başaramadı. Demokrasi dışı yöntemlere başvurdu olmadı. Şimdi çareyi terör örgütleriyle iş birliğinde buluyor. Bugün zillet ittifakı içinde 3-4 parti yoktur. Bir tanesi HDP, PKK'nın tam kontrolündedir. PKK'dan izin almadan bir adım atamaz bunlar. Bölücü zihniyetlerini dışa vurmaya başladılar. Ne diyorlar Kürdistan. Türkiye topraklarında Kürdistan diye bir yer mi var? Bunu CHP'nin yanında söylüyorlar. Çocuk katilleri bugün artık gerçek düşüncelerini CHP'lilerle serbestçe söylemeye başladı. Dağdaki teröristler zillet ittifakına destek vermiyor mu?"

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Çavuşoğlu, "Neden? Zillet ittifakı içinde terör örgütleri var demişim. Yanlış mı söylemişim? CHP içinde olup terörist cenazesine giden yok mu? Türkiye'de ne kadar terör örgütü ve terörist varsa, içeride ve dışarıda ne kadar hain, bölmek isteyen varsa hepsi de zillet ittifakı içindedir. Vatanını milletini seven insanlar buna müsaade eder mi?" ifadesini kullandı.

- "Sahada da masada da güçlüyüz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için bu seçimlerin çok önemli olduğunu söyleyerek "Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu aklımızdan çıkarmayacağız ve bunu insanlara çok güzel anlatacağız." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın en büyük faydasını dış politikada gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'yla artık sahada da masada da güçlüyüz." dedi.

Çavuşoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla yurt dışındaki teşkilatlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatarak "Her yerde her seyahatte ülkücü kardeşlerimiz yanı başımızda olmuştur. Sadece Cumhur İttifakı genelinde değil. Bu öncesinde adı konmamış ittifakın faydasını son 4-5 yıldır her yerde hep birlikte görüyoruz zaten." diye konuştu.

İçerde güçlü olmanın dünyada mazlum ve mağdurlara yardımcı olmak için de gerekli olduğu değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayın Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Kudüs'e de kimse sahip çıkmaz, çıkamaz. Hele hele bugün bazı Müslüman ülkelerinin korkak yöneticileri olduğu sürece, ABD ve diğerlerinden korkan ve tir tir titreyen yöneticiler olduğu sürece kimsenin sahip çıkması mümkün değil. ABD'nin ve İsrail'in bütün ülkeleri aramasına rağmen, baskı yapmasına ve vaatlerine rağmen Birleşmiş Milletlerde karar çıkarttık. O büyük dediğimiz Müslüman ülkelerin temsilcileri New York'u terk etmiştir. Bunlar mı Kudüs'ü savunacak?"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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