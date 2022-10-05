Ne kadar yaşayacağınız gözlerinize bakılarak öğrenilebilecek! Bu test kalp krizi riskini önceden görüyor

Ölüm bazı zamanlarda önceden uyarı verebiliyor. Çeşitli hastalıklar belirtileri ile sizi uyararak önlem almanızı sağlayabiliyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kalp hastalıklarının basit bir göz testinde anlaşılabileceği bulundu. İngiliz bilim adamları, yapay zeka (AI) kullanarak birinin gözünün içini taramanın, kalp hastalığı geliştirme olasılığınızı ortaya çıkarabileceğini ortaya çıkardı. Yeni test, gözün arkasındaki ışığa duyarlı hücreler içeren ve bir kalp sorununun erken uyarı işaretlerini tespit etmeye yardımcı olan bir zar olan retinayı tarıyor.

BU TEST RUTİN ZİYARETLERDE YAPILABİLİR

Sağlık görevlileri, insanların gözlükçülere yapılan rutin ziyaretler sırasında 'invaziv olmayan' testlerden geçebileceklerini söyledi . Gazeteyi yöneten epidemiyolog olan British Journal of Ophthalmology'de yazan Dr Alicja Rudnicka, bunun kalp hastalığının mevcut diğer önlemlerden daha iyi bir tahmincisi olacağını söyledi.

"Genel popülasyonda, daha ileri klinik risk değerlendirmesi için orta-yüksek risk altındakileri [hareket ettirmek] için sistemik vasküler sağlık kontrolünün temassız bir şekli olarak kullanılabilir."

KALP HASTALIĞI RİSKLERİYLE KARŞILAŞTIRILIR

Doktorlar, gözün arkasını tarayarak, optik sinirin hasar görebileceği retina ve glokom hasarını kontrol edebilir. Bir bilgisayar programı aracılığıyla binlerce ölçüm yapılır.

Bunlar retinadaki kan damarlarının genişliğine bakar ve kalınlaşıp kalınlaşmadığını tespit eder. Bu sonuçlar daha sonra yaş, sigara ve tıbbi geçmiş gibi diğer daha geleneksel kalp hastalığı riskleriyle birlikte kullanılır . QUARTZ adı verilen algoritma, yaşları 40 ile 69 arasında değişen on binlerce İngiliz'den alınan retinal görüntülerin kullanılmasıyla geliştirildi.

7400 HASTAYA BAKILDI

Algoritma Avrupa'da yaşları 48 ile 92 arasında değişen 7400 hastadan oluşan ayrı bir grup üzerinde test edildi.Yaklaşık dokuz yıllık bir süre içinde kaydedilen kalp hastalığından 201 ölümün yüzde 50'sini ve felç ve kalp krizlerinin yüzde 48'ini buldu.

TEST SONUÇLARININ YARISINDAN FAZLASI DOĞRU SONUÇ VERİYOR

Toplamda 327'si kalp hastalığından 191 ölümün kaydedildiğini tahmin etti. Bu, testin yüzde 50'nin üzerinde doğru olduğu anlamına geliyor. Ayrıca test 454 felç veya kalp krizi olacağını tespit etti - toplamda 839 rapor edildi. Erkeklerde, algoritma venüler genişlik, kıvrımlılık ve genişlik varyasyonunu tahmin edebildi - bunların tümü kalp hastalığının öngörücüleri. Kadınlarda arteriolar ve venüler alan ve genişlik ve venüler kıvrım ve genişlik varyasyonunu tespit etti.

