Ne konuşulduğu merak ediliyordu, ne konuşmadıklarını anlattı! Babacan'ın "Başlarsak 10 dakika olmadan kavga çıkar" sözleri akıllara Davutoğlu'nu getirdi

Son günlerde seçimlerle ilgili 14 Mayıs tarihi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yanı sıra altılı masanın adayının kim olacağı da en çok konuşulan konular arasında geliyor. Adayını 13 Şubat'taki toplantının ardından açıklaması konuşulan masanın liderlerinden Ali Babacan ses getirecek bir değerlendirmede bulundu.

"FARKLI İDDİALARIN PEŞİNDEN GİTTİK"

Babacan, kendi YouTube kanalında yaptığı "Ali Babacan ile Bi' Kahve" programında seçim gündemine ilişkin konuştu. Bu sırada gündem yaratacak sözler kullandı.

"Farklı partiler olabiliriz. Daha önce farklı iddiaların peşinden gitmiş olabiliriz" diyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişi konuşmaya başlarsak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili, kavga çıkar."

Babacan, "somut olarak bu ülke için ne yapalım dediklerinde anlaştıklarını belirtirken "Bakıyoruz ki çok farklı değiliz yani" ifadelerini kullandı.

BENZER BİR ÇIKIŞ DA DAVUTOĞLU'NDAN

Daha önce ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'imza yetkisi' hakkında yaptığı açıklama çok konuşulmuştu. Katıldığı canlı yayında Davutoğlu şunları söylemişti:

"Şu anda 6 siyasi lider makul şekilde devam edecek. Hiç merak etmeyin, anayasal sorun çıkmayacak. Çok güçlü bir yol haritası açıklanacak, ortak politikalar metni açıklanacak. İl il formül üreteceğiz. O Meclis'te Cumhurbaşkanının bir çoğunluğu olacak. Tek başına hareket ederse açıkça söyleyeyim bir kriz çıkar. Ve o Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeni bir seçime gitmek zorunda kalır."