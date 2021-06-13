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Ne koronavirüsü hatırladılar, ne polisi tanıdılar!

13.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen grup, havaya ateş açtı. Polisin uyarıda bulunduğu grup, güvenlik güçlerine de aldırış etmeyince, kalabalık içindeki bazı kişilere işlem uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak’ta meydana geldi. Sokak arasında kalabalık bir grubun asker eğlencesi düzenlediği ve havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Sultangazi emniyetine bağlı ekipler bölgeye gelerek gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

VATANDAŞLAR GÜVENLİK GÜÇLERİYLE TARTIŞTI

Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir kişi eline aldığı meşaleyi yakıp bağırdı. Ekipler uyarıları dikkate almayarak polise mukavemet göstermeleri nedeniyle bazı vatandaşlara işlem uyguladı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Asker İstanbul Sultangazi

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