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Ne korona, ne tehlike umurlarında!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bursa'da ne sosyal mesafeyi ne can tehlikesini önemseyen 6 kişinin yolculuğu görenlere 'pes' dedirtti. Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 6 kişinin kasada yolculuk ettiği anlar kameralara böyle yansıdı...

Bursa’da bir kamyonetin kasasına binen 6 kişi, kendi canlarını hiçe saymanın yanı sıra, diğer araçları da tehlikeye attı. 10 NE 429 plakalı kamyonet kasasındaki eşyalarla birlikte yolculuk yapan vatandaşlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, korona virüs tedbirlerine de uymayan vatandaşlar, canlarının yanı sıra sağlıklarını da hiçe saydı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenler tarafından bu kadarına da ’pes’ dedirtti. İHA

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