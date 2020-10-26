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Ne koronayı ne trafiği umursamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Mersin’de 9 gencin canlarını hiçe sayarak otomobilin sağına soluna ve tavanına tutunup patenle tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi.Tarsus ilçesinde bir kadının kullandığı 33 NUZ plakalı otomobilin her tarafına tutunan gençler ne korona virüsü, ne de trafiği dinlemezken, hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını hiçe saydılar.Gazipaşa ve Mavi Bulvar üzerinde seyir halindeki otomobilin iki yanına ve tavanına tutunarak ilerleyen patenci 9 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, patenci gençlerin hareket halindeki otomobile tutunarak bir süre ilerlediği görülüyor.

Mersin’de 9 gencin canlarını hiçe sayarak otomobilin sağına soluna ve tavanına tutunup patenle tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Tarsus ilçesinde bir kadının kullandığı 33 NUZ plakalı otomobilin her tarafına tutunan gençler ne korona virüsü, ne de trafiği dinlemezken, hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını hiçe saydılar.
Gazipaşa ve Mavi Bulvar üzerinde seyir halindeki otomobilin iki yanına ve tavanına tutunarak ilerleyen patenci 9 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, patenci gençlerin hareket halindeki otomobile tutunarak bir süre ilerlediği görülüyor. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra kırmızı ışıkta durmasıyla sona eriyor. Sürücüler, araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere tepki gösterdi.

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