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Ne La Casa de Papel ne de Stranger Things! Şampiyon The Witcher

06.01.2021 08:46 | Son Güncelleme:
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Netflix, son günlerin popüler dizisi Bridgerton’un izlenme rakamlarını paylaştı. 63 milyon izlenme rakamına ulaşan dizi rakiplerini alt edemedi.

Netflix, Bridgerton dizisinin izlenme sayısını paylaştı. Paylaşılan rakamlara göre diziyi 25 Aralık’tan itibaren 63 milyon hane halkı izledi. Bu rakam Bridgerton dizisini, Netflix’in en çok izlenen beşinci dizisi unvanını getirdi. Netflix, Aralık 2020'nin toplam izlemede ve üye başına izlemede platformun rekorunu kırdığını belirtti.

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Benzer şekilde en iyi Noel-Yılbaşı dönemini (25-31 Aralık) dönemini de geçirdi. Netflix, bir dizi bölümünün veya filmin en az iki dakikası izlendiği takdirde içeriği izlenmiş olarak kabul ediyor. Netflix, bir içeriğin bilinçli olarak başlatılmış olması için İki dakikanın yeterli bir süre olduğunu belirtti.

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Sıralamaya göre Netflix’in en çok izlenen dizisi Henry Cavill’in başrolünü üstlendiği The Witcher oldu. The Witcher’ı bilimkurgu gençlik dizisi Stranger Things’in üçüncü sezonu takip etti. Üçüncü sırada İspanyol dizi La Casa de Papel’in beşinci sezonu yer alırken, dördüncü sırada ise izleyenleri şaşkınlığa uğratan Tiger King (Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik) yer aldı.

BRİDGERTON HAKKINDA

Bridgerton, Türkiye de dahil olmak üzere 76 ülkede ilk 10'da yer aldı. Shonda Rhimes'ın şirketi Shondaland'in Netflix'e hazırladığı ilk dizi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı roman serisinden uyarlandı.

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Netflix'in en çok izlenen dizileri

The Witcher

The Witcher

Stranger Things

Stranger Things

La casa de Papel

La casa de Papel

Tiger King

Tiger King

Bridgerton

Bridgerton
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