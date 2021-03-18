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  4. Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

18.03.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da 20’ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti.

Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları son günlerde artarken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da bazı kişilerin sorumsuz davranışları endişe oluşturuyor.

HALAY ÇEKİP OYNADILAR

Bu haftaki Covid-19 il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antalya’da korona halayları sürüyor. Karaalioğlu Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 20’ye yakın kişi, maskesiz bir şekilde pandemi kurallarını hiçe sayıp önce halay çekti ardından oynadı.

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Cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, 'korona yok' burada derken, grup uzun süre oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşıla görüntüler izleyenlerin tepkisine yol açtı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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