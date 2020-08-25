'Ne olacak ki?' demeyin! Bu belirtileri görmezden gelirseniz vücudunuzda olabilecekler...

Şişliğin en yaygın nedenlerini bir araya getirdik ve nasıl kurtulacağınızı öğrendik.

TUZ

Günlük önerilen tuz miktarı 5 gram veya 1 çay kaşığıdır. Yiyeceklerle daha fazlasını alırsak, vücudumuz sıvı biriktirmeye başlar.

Ne yapabilirsiniz: Tuz tüketiminizi sınırlayın. Yiyecekler tatsız görünüyorsa, otlar ve baharatlar kullanın.

ALERJİ

Şişliğe kaşıntı ve kızarıklık eşlik ediyorsa, bu bir alerjidir.

Ne yapabilirsiniz: Şişlik hızla gelişiyorsa ve boyun ve yüze de etki ediyorsa, acil tıbbi bakıma ihtiyacınız vardır. Şişlik küçükse alerji için kullanılan ilaçlar yardımcı olacaktır.

HORMONLAR

Hormonal yetmezlik, vücutta sıvı birikiminin başka bir nedenidir. Karın şişkinliğiniz varsa, bacaklarınız şişmişse veya biraz kilo aldıysanız, büyük olasılıkla hormonal bir ödemdir.

Ne yapabilirsiniz: Beslenme tarzınızı değiştirin. Protein açısından zengin yiyecekler yiyin ve tatlı, baharatlı ve tuzlu yiyeceklerin miktarını azaltın. Tedavi için ise mutlaka doktora görünün.

BÖBREK HASTALIKLARI

Yüzde daha çok sabah ortaya çıkan şişlik, böbreklerle ilgili sorunları gösterebilir. Buna ek olarak bel ağrısı ve idrar renginde bir değişiklik fark edebilirsiniz.

Ne yapabilirsiniz: Bir diyet uygulayın. Sırt üstü uyuyun (yüz üstü uyumak yüzünüzün şişmesine neden olabilir). Buna ek olarak mutlaka bir nefrologu ziyaret edin.