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'Ne olacak ki?' demeyin! Bu belirtileri görmezden gelirseniz vücudunuzda olabilecekler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.08.2020 08:26 | Son Güncelleme

Hiç parmağınıza yüzük taktığınızda çıkartamadığınız ya da ayaklarınız şiş olduğu için en sevdiğiniz ayakkabıları giyemediğiniz oldu mu? Bunun neden olan şey vücutta sıvı birikmesidir. Peki nasıl kurtulacağız? İşte 8 yöntem.

'Ne olacak ki?' demeyin! Bu belirtileri görmezden gelirseniz vücudunuzda olabilecekler...

Şişliğin en yaygın nedenlerini bir araya getirdik ve nasıl kurtulacağınızı öğrendik.

TUZ

Günlük önerilen tuz miktarı 5 gram veya 1 çay kaşığıdır. Yiyeceklerle daha fazlasını alırsak, vücudumuz sıvı biriktirmeye başlar.
Ne yapabilirsiniz: Tuz tüketiminizi sınırlayın. Yiyecekler tatsız görünüyorsa, otlar ve baharatlar kullanın.

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ALERJİ

Şişliğe kaşıntı ve kızarıklık eşlik ediyorsa, bu bir alerjidir.
Ne yapabilirsiniz: Şişlik hızla gelişiyorsa ve boyun ve yüze de etki ediyorsa, acil tıbbi bakıma ihtiyacınız vardır. Şişlik küçükse alerji için kullanılan ilaçlar yardımcı olacaktır.

HORMONLAR

Hormonal yetmezlik, vücutta sıvı birikiminin başka bir nedenidir. Karın şişkinliğiniz varsa, bacaklarınız şişmişse veya biraz kilo aldıysanız, büyük olasılıkla hormonal bir ödemdir.
Ne yapabilirsiniz: Beslenme tarzınızı değiştirin. Protein açısından zengin yiyecekler yiyin ve tatlı, baharatlı ve tuzlu yiyeceklerin miktarını azaltın. Tedavi için ise mutlaka doktora görünün.

BÖBREK HASTALIKLARI

Yüzde daha çok sabah ortaya çıkan şişlik, böbreklerle ilgili sorunları gösterebilir. Buna ek olarak bel ağrısı ve idrar renginde bir değişiklik fark edebilirsiniz.
Ne yapabilirsiniz: Bir diyet uygulayın. Sırt üstü uyuyun (yüz üstü uyumak yüzünüzün şişmesine neden olabilir). Buna ek olarak mutlaka bir nefrologu ziyaret edin.

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KALP HASTALIKLARI

Bacaklarda ve karında şişme, göğüste ağrı, yorgunluk veya nefes darlığı varsa bu kalp hastalıklarına işaret edebilir.
Ne yapabilirsiniz: Kardiyak ödem evde tedavi edilmemelidir. Bir kardiyoloğa gitmelisiniz.

İLAÇLAR

Antipiretik, analjezik veya doğum kontrol hapları gibi belirli ilaç türlerinin alınmasının bir sonucu olarak şişme meydana gelebilir.
Ne yapabilirsiniz: İlaç şişmeye neden oluyorsa, bir doktora danışın. Belki de bu tür yan etkilere neden olmayan bir ilaçla değiştirilebilir.

YAŞAM TARZI

Günün çoğunu ayakta veya oturarak geçirmek zorunda kalanlarda bacak ödemi olabilir.
Ne yapabilirsiniz: Hareketsiz bir işi olan kişilerin küçük bir egzersiz yapmak için düzenli molalar vermeleri önerilir. Ayrıca bacak bacak üstüne atmaktan da vazgeçmeniz önerilir. Gün içinde çok ayakta durursanız, oturma fırsatını değerlendirin, kendi kendinize masaj yapın ve rahat ayakkabılar ve kompresyon (varis) çorapları giyin.

YETERSİZ SIVI ALIMI

Dehidrasyonun ilk aşamasında, vücudunuz daha sonra sıvı biriktirmeye başlar. Sonuç olarak ayak bilekleriniz, bilekleriniz ve karnınızın alt kısmı şişebilir.
Ne yapabilirsin: Günde en az 1,2 litre su için ve kahve, alkol ve gazlı içeceklerden uzak durun.

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Unutmayın, şişlik her zaman bir patolojiye işaret etmez ve sağlıklı insanlarda bile rahatsız ayakkabılar nedeniyle veya çok miktarda sıvı ve tuzlu yiyecekler tükettikten sonra sıcak havalarda ortaya çıkabilir.

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