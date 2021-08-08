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  4. Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti

Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti

08.08.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti. Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu olurken Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.

Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti

Datça'nınİskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkati çekti. Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi.

NE OLDUĞU VE NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu. İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.

SAHİLDEN TEMİZLENDİ

Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.

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Kaynak: DHA


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