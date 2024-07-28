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  4. Ne olduğunu anlamadı! Dükkanın önünde otururken silahlı saldırıya uğradı

Ne olduğunu anlamadı! Dükkanın önünde otururken silahlı saldırıya uğradı

28.07.2024 09:39
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28.07.2024 09:39
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İstanbul’da dükkanın önünde oturan bir kişi, ne olduğunu bile anlamadan silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan S.A bacağından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı. Saldırı anı ise, kameralara yansıdı.

İstanbul Sarıyer Kazım Karabekir Mahellesi, Bahçeköy Caddesi’nde motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan Suat Akçay isimli şahsa silahlı saldırı düzenledi. 24 Temmuz günü düzenlenen saldırıda Akçay’ın bacağına kurşun isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı Akçay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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BİE ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlardan yaşı küçük Ş.B.'nin motosikleti kullandığı, S.K.'nın ise arkada oturan şüpheli olduğu belirlendi. Silahlı saldırıdan sonra kaçan şüpheliler, Çayırbaşı Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandıkları tespit edilen 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean kaydetti. Görüntülerde, Suat Akçay'ın arkadaşlarıyla birlikte bir iş yerinin önünde oturduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı bacağından vurulduğu görülüyor. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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