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"Ne olduğunu anlayamadık" Park edip indiği kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi

10.08.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Şoförünün park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen un yüklü kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Olayda kamyon, bir anda hareketlenerek, park halindeki dört araca çarptıktan sonra binanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Yaşananları anlatan kamyon sürücüsü "Ne olduğunu anlayamadık, imdat freni çaldı" şeklinde konuştu.

"Ne olduğunu anlayamadık" Park edip indiği kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi

Feci kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şoför Salih Sakin, Konya'dan un yüklediği kamyonu boşaltacağı Ümraniye'deki fırının önünde park etti. Un kasasını açmaya çalışan Sakin'in, el frenini çekmeyi unuttuğu ileri sürülen kamyon bir anda kendiliğinden hareket etmeye başladı.

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ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kamyon, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir otomobili sürükleyerek ilerledi. Kamyon önüne aldığı araçla kaldırımdaki yol tabelası ve bir ağacı devirdi ardından bir binanın beton doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken, İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar meydana geldi.

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"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK, İMDAT FRENİ ÇALDI"

Kamyon sürücüsü Salih Sakin, "Ne olduğunu anlayamadık. İmdat freni çaldı. Kendimi arabaya atamadığım için saldı aşağı gitti arabalara vurdu. Un boşaltmak için gelmiştim Konya'dan. Aşağı indim kapakları açayım diye. Sonra kamyon hareket etmeye başladı. Allah'tan cana gelmedi. 4-5 araç zarar gördü" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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