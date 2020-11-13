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Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu görüntü Erzurum'da çekildi

13.11.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu görüntü Erzurum'da çekildi

Erzurum'da kış hazırlıkları için harekete geçen belediye ekipleri, gün boyu mezar kazıyor. Kar yağmadan tamamlanmaya çalışılan mezarların sayısının 800'e ulaşması hedefleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü kentte toprak kazılamayacak hale geldiği için bu hazırlığın yapıldığı öğrenildi. İşte hazır tutulan o mezarlar...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kepçelerle açılan 600 mezarı, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle düzelterek, kış dönemine hazır hale getirdi. 200 mezarın hazılanması ise sürüyor.

'KIŞIN TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 600 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim içinde çok kolay oluyor" diye konuştu.

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'GÜN BOYU MEZAR KAZIYORUZ'

Kışın mezar açmanın çok zor olduğunu belirten işçilerden Sinan Vural da "Kış gelmeden 600 mezarı açtık. 200 tane daha yapmamız lazım. Kar yağmadan, iyice don yapmadan tamamlamalıyız. Yoksa çok zor oluyor. Gün boyu mezar kazıyoruz. Cenazeler gelince de kazma işlemini bırakıp, defin işlerini yapmaya gidiyoruz" dedi.

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DHA

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