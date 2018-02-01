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Ne olsun! Hayat böyle gidiyor işte

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

Hemen her akşam TV aracılığıyla evlerimize konuk olan ünlüler kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat sürdürüyorlar dersiniz.

Evlerinde, aileleriyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla neler paylaşıyorlar.

Ne olsun! Hayat böyle gidiyor işte

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Barış Falay, eşi Esra Ronabar ve oğlu Mavi ile.
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Falay'ın bir başka aile paylaşımı.
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O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, aynı zamanda iyi bir aile babası. Ayşe Derya adında kendisine tıpatıp benzeyen bir kızı var.
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Özoğuz ve eşi Melis Ülken geçen yıl da ikiz bebek sahibi oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in romantik anlarından biri.
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Tatlıtuğ, ağabeyi Cem ve yeğeni ile birlikte.
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Tatlıtuğ hem amca hem de dayı. Zaman zaman kız kardeşinin çocuklarıyla da vakit geçiriyor.
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Birkan Sokollu'nun hamak keyfi.
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Sokollu, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile.
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Burcu Biricik, henüz çocuk sahibi olmadı ama yeğeniyle çok keyifli vakit geçiriyor.
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Biricik çekimlerden arta kalan vaktini ailesi ve eşi arasında paylaştırıyor.
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Biricik'in "hala- yeğen" keyfinden bir başka kare.
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Ecem Özkaya Üstündağ, set dışındaki vaktini oğluyla birlikte geçiriyor.
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Mustafa Üstündağ ve eşi.
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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat artık büyüdü.
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Anne- oğul sık sık gezilere gidiyorlar.
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Erkan Petekka ve eşi.
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Petekkaya'nın bir başka aile paylaşımı.
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Şevval Sam annesi Leman Sam ve oğlu Tarık Emir ile.
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Kıvanç Kasabalı'nın objektifinden eşi Sedef Avcı ve oğlu.
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, set dışındaki vakitlerini oğullarıyla birlikte geçiriyor.
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Kasabalı ve oğlunun oyun keyfi.
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Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla.
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Büyüküstün ve Onur Saylak'ın aile paylaşımlarından biri daha.
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İşte Instagram sayfalarından fotoğraflarla "kamera arkasında" ünlüler.
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Çağla Şıkel, Instagram'ı en etkin kullanan ünlülerden biri. Aile yaşamıyla ilgili paylaşımları da takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor. Şıkel, iki oğluyla birlikte çektiği bu pozunu "yazacak bir şey bulamıyorum, şükretmekten başka"notuyla paylaştı.
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Şıkel, geri kalan zamanını iki oğluyla geçiriyor.
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Hatta öyle ki iki oğlunun arkadaşları evine geldiğinde onlarla arkadaş gibi oyunlar oynuyor.
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Cansu Dere ve küçük rol arkadaşı Beren Gökyıldız, bir zamanlar kamera karşısında senaryo gereği gözyaşı döküyorlardı. Ama kamera kapanınca kendi aralarında eğlenmeyi de ihmal etmiyorlar.
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Demet Akalın da neredeyse bütün hayatını sosyal medyada paylaşıyor. Bu da o anlardan biri.
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Akalın işten arta kalan vaktinin büyük bölümünü kızı Hira ile geçiriyor.
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