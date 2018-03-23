MAGAZİN

"Ne olur Emre'ye söylemeyin..."

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 13:23 | Son Güncelleme

Yeniden bebek sahibi olmak istediğini söyleyen iki çocuk annesi Çağla Şıkel, "Sizden ricam ne olur bunları gidip Emre'ye söylemeyin, kendini kötü hissediyor. " dedi.

"Ne olur Emre'ye söylemeyin..."

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, yeniden bir bebek sahibi olmak istediğini söyledi. Sıkel, "Sizden ricam ne olur bunları gidip Emre'ye söylemeyin" dedi.

"EMRE KENDİNİ KÖTÜ HİSSEDİYOR"

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, "Dört çocuğum olmasını isterdim, güzel olurdu. Ama sizden ricam ne olur bunları gidip Emre'ye (Altuğ) söylemeyin. Emre kendini kötü hissediyor. 'Niye böyle şeyler söylüyorsun' diyor. Adam haklı. Sonuçta çocuklarımın babası o." ifadelerini kullandı.

3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 3 yıl önce boşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel Emre Altuğ

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