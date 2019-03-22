"Ne pahasına olursa olsun değerlerimizden taviz vermeyeceğiz"

Kıran, Yeni Zelanda'nın Türkiye'ye yaklaşık 17 bin kilometre mesafedeki ülke olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en huzurlu şehrinde dahi bir cuma namazı vakti insanlar ibadetlerini yerine getirirken son derece planlı, profesyonel ve gözü dönmüş şekilde insanlar ibadet ederken, dünyaya da canlı yayın vermek suretiyle terör saldırısı gerçekleştirildi. Burada aslında verilmek istenen bir mesaj vardı. Bu mesajlardan en önemlisi şuydu, 'dünyanın öbür ucunda da olsa, dünyanın en huzurlu ülkesi de olsa, dünyanın en güzel ülkelerinden biri de olsa biz gideriz, o huzurlu ve güvenli ülkeyi yaşanılmaz hale getiririz, güvensiz hale getiririz ve insanlara korku salabiliriz."

Terör saldırısının Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir boyutunun da olduğunu işaret eden Kıran, şunları kaydetti:

"Bu faşist, İslam karşıtı, barbarca saldırı gerçekleştirildiğinde o teröristin elindeki silahta bazı semboller olduğunu fark ettik ve üzerine gittik. Orada 1683 tarihi vardı. Neydi 1683 tarihi, bizim 2. Viyana Kuşatmamızın tarihi. Yine pek çok isimler vardı. Bizim sultanlarımıza, komutanlarımıza suikast düzenleyen haçlı zihniyetli sultanlar ve isimleri vardı, cephede savaştığımız düşmanların komutanları vardı. Bir de bu sembollerin yanında o terörist bir manifesto yayınladı tırnak içerisinde. O manifesto 'Ey Türkler' diye başlıyor. Hatta silahın üstünde 'Türk yiyici' yazıyordu. Yani dünyanın 17 bin kilometre ötesinde 50 Müslümanı şehit eden teröristin yine hedefinde Türkiye'ye mesaj vermek, Türkiye'yi karıştırmak, Türk halkını korkutmak, sindirmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini sorgulatmak var. 'Siz İstanbul'un doğu yakasında yaşayabilirsiniz. Bir şey demeyeceğiz ama batı yakasında yaşatmayacağız. İstanbul'u başınıza yıkacağız. Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yok edeceğiz ve Ayasofya'nın minarelerini yıkacağız' diyor."