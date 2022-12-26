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Ne pizza ne sushi ne de steak... Türkiye'den o yemek listeyi altüst etti! Sosyal medya dünya çapındaki bu sıralamayı konuşuyor

26.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya dünyanın en iyi yemekleri ve dünyanın en iyi mutfakları listesini konuşuyor. Tasteatlas tarafından yayınlanan bu iki listede, elbette Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ilk olarak Türkiye'nin sıralamasına, ardından da yemekler listesinde Türkiye'den hangi yemeklerin olduğuna baktı. Özellikle bir lezzetin, dünyadaki pek çok yemeği ezip geçtiği görülürken Türkiye'nin ülkeler sıralamasındaki yeri de dikkat çekti. Peki, listede hangi yemekler var ve Türkiye kaçıncı sırada?

Ne pizza ne sushi ne de steak... Türkiye'den o yemek listeyi altüst etti! Sosyal medya dünya çapındaki bu sıralamayı konuşuyor

Tasteatlas, dünyanın en iyi yemekleri ve dünyanın en iyi mutfakları listesi yayınladı. Elbette Türkiye'de çok sayıda kişinin gözü, ilk olarak Türkiye'nin sıralamasına ve Türkiye'den hangi yemeklerin listede olduğuna ve kaçıncı sırada yer aldığına gitti. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan ve pek çok yoruma neden olan liste, konuşulmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'nin 'dünyanın en iyi yemekleri' listesinde yer alan lezzetleri hangileri? İşte Türkiye'nin dünyadaki sıralaması ve o yemekler...

TÜRKİYE'NİN O LEZZETİ DÜNYADA 9. SIRADA

Tasteatlas'ın yayınladığı dünyanın en iyi yemekleri listesinde Türkiye'den bir yemek ilk 10'da yer alarak göz doldurdu. Listeye Türkiye'den giren yemekler arasında en ön sırada olan yemek Cağ Kebabı oldu.

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Listede 9. sırada kendine yer bulan Cağ Kebabı'nın Pizza Margherita, Tonkotsu Ramen, Steak Au Poivre ve Sake Nigiri Sushi gibi dünyaca ünlü yemekleri geçtiği görüldü.

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LİSTEDE DAHA PEK ÇOK TÜRK YEMEĞİ VAR...

Listede Türkiye'den daha pek çok yemek de yer aldı. Bunlar arasında; 14. sırada şiş kebap, 22. sırada mantı, 39. sırada İskender kebap, 45. sırada alinazik ve 48. döner bulunuyor.

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TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA 7. SIRADA! FRANSA BİLE...

Tasteatlas aynı zamanda dünyanın en iyi mutfakları listesi de yayınladı. Meşhur yemekleriyle birbiriyle adeta kıyasıya rekabet içerisinde ülkelerin yarıştığı bu listede Türkiye ise 7. sıradan kendine yer buldu. 1. sırada İtalya yer alırken 2. sırada Yunanistan, 3. sırada İspanya, 4. sırada Japonya, 5. sırada Hindistan ve 6. sırada da Meksika'nın olduğu görüldü. Ayrıca Türkiye'nin yemekleri ve mutfağıyla meşhur Fransa'yı da geçtiği dikkatlerden kaçmadı. Fransa, listede 9. sırada yer aldı.

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