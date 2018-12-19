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Ne satmaya, ne de atmaya kıydı! Bakın çözümü nerede buldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde tek katlı binanın çatısına yerleştirilen minibüs görenleri hayrete düşürdü. Bazı vatandaşlar tarafından kaza sonucu çatıya uçtuğu düşünülen minibüsün hikayesi sanılandan çok farklı.

Oto kurtarıcı olarak çalışan Ümit Kaya isimli vatandaş, 1994 model minibüsünü eskimesine rağmen satmaya kıyamayınca evinin çatısına yerleştirdi. Kaya, minibüsünü kurdaya çıkarmadığı için oldukça mutlu. Tek katlı betonerme ofisinin üzerine konulan minibüsü gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlığın ardından hemen telefonuna sarılarak fotoğraf çekiyor.

Gören şaşırmadan edemiyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yol kenarındaki tek katlı binanın çatısında bulunan minibüs görenleri şaşırtıyor. Bazı vatandaşlar minibüsün kaza sonucu çatıya uçtuğunu düşünüyor.
Amasya'da oto kurtarıcı işi yapan Ümit Kaya, uzun süredir kullandığı 1994 model minibüsünü eskimesine rağmen satmayıp bir yıl önce vinç yardımıyla tek katlı betonarme ofisinin üzerine konuşlandırdı.
Evli ve 4 çocuk babası Kaya, "Hurdaya vermeye kıyamadım. Sağa, sola koyduk. En son karar alıp çatıya koyduk. ‘minibüs kondu’ oldu” dedi.
Yapının betonarme olduğu için yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki minibüsü taşıyabileceğini düşündüğünü, ayrıca motor kısmını söktüğünü anlatan 38 yaşındaki Kaya, "Çok fotoğrafını çeken var. Yoldan geçenler şaşırıyor.
‘Arabayı nereye koymuşlar’ diye dönüp bakıyorlar. ‘Kaza yapmış araç buraya uçmuş’ diye paylaşım yapanlar da var” şeklinde konuştu.
Kaya’nın komşusu Erdal Demir de çatıdaki minibüsü ilk gördüğünde bir süre şaşırdığını ancak sonradan alıştığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Amasya araba

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