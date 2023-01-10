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Ne savaşlar ne doğal afetler ne de kıtlık onu durdurabildi! Tam 400 yıldır bir kere bile ara vermedi...

10.01.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam dört asırdır meyve veriyor! Yakınında yaşayanlar savaşları ve kıtlıkları onunla atlattı. Bu ağaç tam 410 yaşında, geçen sene yapılan incelemeler sonucunda anıt ağaç olarak tescillendi. Diyarbakır'daki o ağaç araştırmalara konu oldu. 410 yıllık kestane ağacı tescillendi.

Ne savaşlar ne doğal afetler ne de kıtlık onu durdurabildi! Tam 400 yıldır bir kere bile ara vermedi...

Ne savaşlar, ne kıtlıklar ne de afetler o ağacı durduramadı! Diyarbakır'daki o ağacın 410 senedir aralıksız olarak meyve verdiği ortaya çıktı. Tescillenen ağacın aşıları da yapıldı.

Diyarbakır Kulp'ta çok eski bir kestane ağacının olduğu söylentisi yıllardır halk arasında dolaşıyordu. Diyarbakır Büyükşehir belediyesi, bakanlık yetkililerine yazı yazdı. Daha sonra ekipler inceleme yapmak üzere Diyarbakır Kulp'taki İslamköy'e geldi.

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TESCİLLENDİ

Burada yapılan araştırmalar sonucunda tarihi kestane ağacının 410 senelik olduğu ve dört asırdır ayakta olduğu tespit edildi. 410 senedir aralıksız olarak meyve verdiği ortaya çıkan ağaç tescillendi.

Aşıları yapılan ağaçtan alınacak meyvelerin, aynı bölgede farklı noktalara ekileceği ve onlardan da kestane alınması planlandığı öğrenildi.

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EN YAŞLISI KÜTAHYA'DA

Boyu 10, eni 2 metre olan kestane ağacının bulunduğu bölgenin, eskiden 'kestane vadisi' olarak anıldığı ifade edildi.

Bölgede yaşayanlara göre, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler bu ağaçların meyveleriyle beslenmiş.

Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı ise Kütahya'da bulunuyor ve bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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