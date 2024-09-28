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‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ anketi! Dikkat çeken sonuçlar var; giderek azalıyor…

28.09.2024 13:50
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Seçim anketlerini peş peşe yayınlanmaya devam eden araştırma şirketlerinden bu kez dikkat çeken farklı bir anket geldi. Asal Araştırma, bu kez vatandaşlara 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' diye sordu. 2 bin kişinin katıldığı ankete göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.

‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ anketi! Dikkat çeken sonuçlar var; giderek azalıyor…

Asal Araştırma yaptığı ankete katılanlara bu kez seçim sonuçları yerine 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' diye sordu. 2 bin kişinin katıldığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' başlıklı anketini kamuoyu ile paylaştı.

Ankete göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.

Ankette ayrıca, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülür iken 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldiği görüldü.

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Araştırma şirketi, sonuçlarını şu ifadeler ile paylaştı:

"Ne sıklıkla namaz kılarsınız?

Tüm vakit namazlarını kılarım: Yüzde 18.8

Yanlızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım: Yüzde 36.7

Namaz kılmam: Yüzde 44.5."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Namaz haberler anket
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