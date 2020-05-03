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Ne söyleyeceğini herkes merakla bekliyordu! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 01:50 | Son Güncelleme

Cuma günü bir açılışa katılan ve 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktığı iddia edilen Kim Jong-un için Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Ne söyleyeceğini herkes merakla bekliyordu! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıkmıştı. Kuzey Kore devlet medyası KCNA tarafından paylaşılan fotoğraflarla Kim Jong-un’un bir fabrikanın açılışına katıldığı resmi olarak dünyaya duyurulmuştu.

En son 11 Nisan'da, başkanlık ettiği İşçi Partisi toplantısında görülen Kim Jong-un’un, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katıldığına ilişkin yayınlanan fotoğraflar sonrası tüm dünyanın cevap aradığı soru yanıtlanmış oldu.

KİM JONG-UN'UN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın konu ile ilgili söyleyecekleri de bir o kadar da merak konusu olmuştu. Başkan Trump sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın o paylaşımı:

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I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020


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