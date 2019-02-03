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Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Osman Koç, normal kazlara kıyasla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmek için kolları sıvadı.

Sivas’ta yaşayan Osman Koç, normal kazlara kıyasla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmek için kolları sıvadı. 160 yumurta ile işe koyulan Koç 20 bin Fransız kazı yetiştirmeyi hedefliyor.
Sivas’ta bir fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Osman Koç internette tesadüfen elde ettiği bir bilgi ile yerli kızlara oranla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmeye karar verdi. Fransa’dan getirttiği yumurtalar ile ilk kazları büyüten Koç, kısa sürede kaz sayısını 160’a çıkarttı. Yerli kazlara göre 2 kat ağırlıkta ve 2 kat pahalı olan kazları, yoğun taleplere rağmen satmayan Koç’un hedefi, birkaç yıl içerisinde 20 bin yumurtaya ulaşmak.
Sivas’ın Uzuntepe Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Koç, Fransız kazları hakkında geçtiğimiz yıl internette gezinirken tesadüfen bilgi sahibi olduğunu belirtip, “Geçtiğimiz yıl ilk yumurtaları getirttim. Aldığım kuluçka makinesinde ilk kazları elde ettim. Bu kazlar ilk 5 aylarında 8.5 - 9 kiloya kadar ulaşıyorlar. Normal kazların ağırlığı ise bu kazların yarısı kadar. Bu kazlar kadar da yumurtlamıyorlar. Bu kazlar hastalıklara karşı dirençliler ve merada yaşamaya uygunlar. Özellikle tercih etmemdeki nedenlerden birisi bu. Saldırgan değiller. Bu yıl hedefimiz 3 bin civciv" dedi.

“1000 lira verseler bile satmam”
Fransız kazlarının fiyatlarının ortalama 300 ile 400 lira arasında olduğu belirten Koç, kazların şu anda yumurtlamaya başladığı için bin lira teklif etseler bile kaz satmayacağını söyledi. Koç, "Civciv piyasası bile 25-30 lira iken bu kazların civcivleri 60-70 lira civarında. Yerli kazlar 4- 4,5 kilo gelir, Fransız kazları 8-9 kilo arasında geliyorlar ve bizim kazların neredeyse iki katı büyüklüğe sahipler. Piyasa ortalaması ise 300 - 400 lira arasında gidiyor. Şu an 160 tane Fransız kazım var. Şu anda almaya gelen olsa satmam, hayvanlar yumurtlamaya başladılar. Çünkü yumurtalarını alıp civcivlerini satmam lazım. Şu anda bin lira bile verseler satmam. Amacımız kaz sayımızı çoğaltmak. Bu yıl 3 bin civcivin ardından önümüzdeki yıl 500 anaç Fransız kazı ile bir sonraki yıl 20 bin civciv satış hedefim var" dedi.

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor
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