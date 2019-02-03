Ne teklif edilirse edilsin kazlarını satmıyor

Sivas’ta yaşayan Osman Koç, normal kazlara kıyasla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmek için kolları sıvadı. 160 yumurta ile işe koyulan Koç 20 bin Fransız kazı yetiştirmeyi hedefliyor.

Sivas’ta bir fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Osman Koç internette tesadüfen elde ettiği bir bilgi ile yerli kızlara oranla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmeye karar verdi. Fransa’dan getirttiği yumurtalar ile ilk kazları büyüten Koç, kısa sürede kaz sayısını 160’a çıkarttı. Yerli kazlara göre 2 kat ağırlıkta ve 2 kat pahalı olan kazları, yoğun taleplere rağmen satmayan Koç’un hedefi, birkaç yıl içerisinde 20 bin yumurtaya ulaşmak.

Sivas’ın Uzuntepe Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Koç, Fransız kazları hakkında geçtiğimiz yıl internette gezinirken tesadüfen bilgi sahibi olduğunu belirtip, “Geçtiğimiz yıl ilk yumurtaları getirttim. Aldığım kuluçka makinesinde ilk kazları elde ettim. Bu kazlar ilk 5 aylarında 8.5 - 9 kiloya kadar ulaşıyorlar. Normal kazların ağırlığı ise bu kazların yarısı kadar. Bu kazlar kadar da yumurtlamıyorlar. Bu kazlar hastalıklara karşı dirençliler ve merada yaşamaya uygunlar. Özellikle tercih etmemdeki nedenlerden birisi bu. Saldırgan değiller. Bu yıl hedefimiz 3 bin civciv" dedi.