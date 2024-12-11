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Ne uçuş izni varmış ne de bakım yapılmış... Kazanın üstünden 5 buçuk sene geçti ancak acılı baba ihmallerin peşini bırakmadı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.12.2024 11:08
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5 buçuk yıldır dinmeyen acı... Antalya’daki korkunç uçak kazasında oğlunu kaybeden Ahmet Gökmen, ihmallerin peşini bırakmıyor! ‘Oğlumu kaybettim ama başka evlatların hayatını kurtarmak için savaşacağım’ diyen baba, uçağın bakımlarının yapılmadığını iddia ederek kazanın ardındaki karanlık gerçekleri tek tek anlattı. Acılı baba, 'O gün eğitim uçuşlarına izin yokmuş, bu uçağı neden uçurmuşlar soruyorum?' diyerek isyan etti.

Ne uçuş izni varmış ne de bakım yapılmış... Kazanın üstünden 5 buçuk sene geçti ancak acılı baba ihmallerin peşini bırakmadı!

10 Haziran 2019 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkisinde içinde 3 kişinin bulunduğu Side Sivil Havacılık firmasına ait TC-DBO tescilli C-172 P tipi eğitim uçağı düşmüştü.

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Uçağın içinde bulanan 3 kişiden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ataberk Gökmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çorlu'da yaşayan Ataberk'in babası Ahmet Gökmen, oğlunun acısının 5 buçuk yıldır taze olduğunu ve uçak kazasıyla ilgili hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

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"OLAYI TELEVİZYON KANALLARINDAN ÖĞRENDİK"

Olayı televizyondan öğrendiğini söyleyen Ahmet Gökmen, "Oğlum Ataberk 21 yaşındaydı, İstanbul'da bir üniversitede Havacılık Bölümü okuyordu. 4. sınıfa geçmişti, pilot olmak istiyordu. Derslerinde, sosyal yaşamında başarılıydı. Oğlum demo uçuşları olan bir firma nezaretinde uçuşa çıkmıştı. Uçak kalkışa geçerken kaza yapmış ve biz de bu olayı televizyon kanallarından öğrendik" dedi.

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"İLGİLİ FİRMA TARAFINDAN UÇAĞIN BAKIMLARININ YAPILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Uçağın bakımlarının yapılmadığını öne süren Gökmen, "Fakat ilgili firma tarafından uçağın bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı. Buna tam anlamıyla disiplinsizlik de eklenebilir. Daha sonra ben kaza raporuna ulaştım. Kaza raporunda, uçak yakıtının incelenmediği hatta imha edildiği yazılmış. Bu uçağın bakımlarının olmaması, kaza raporunda eksik olduğu görülmüştür. Sürecin adli boyutu şu an devam ediyor. Ben de halkımızın bilinçlenmesi açısından şu çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarını basit firmalara teslim etmesinler. Mutlaka ve mutlaka araştırılmalıdır. Ben evladımı hiçbir şekilde geri getiremeyeceğim fakat bu ülkenin evlatları çok kıymetli çok değerli. Böyle merdiven altı firmaların hayatı katletmemesi için mücadelemi sürdüreceğim. Evladımın acısı halen dinmedi. Her gün mezara gidip oğlumu anıyorum. O gün eğitim uçuşlarına izin yokmuş, bu uçağı neden uçurmuşlar soruyorum? Ben o belgeyi görseydim, oğlumu göndermezdim" diye konuştu.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Pilot uçak havacılık kaza
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