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Ne varsa yıkıp geçti! Felaket sonrası ilk görüntüler...

21.06.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de meydana gelen hortum ve fırtına felaketi sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi de yaralandı. Hortum ve fırtına sonrası oluşan hasar kameralara yansıdı. İşte felaketi andıran görüntüler!

Ne varsa yıkıp geçti! Felaket sonrası ilk görüntüler...

ABD'nin Mississippi eyaletinde hortum ve fırtına etkili oldu. Olayda 1 can kaybı yaşanırken, 20'den fazla kişi de yaralandı. Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı (MSEMA) tarafından yayınlanan görüntülerde maddi hasarın da büyük olduğu görünüyor.

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Görüntülerde yapıların ve ağaçların hasar aldığı görüldü. Yapılan açıklamada, “Son fırtınalardan sonra ilçelere hasar tespitlerinde yardımcı olmaya devam ediyoruz. İşte Jackson County'de gördüğümüz bazı hasarlara bir bakış” denildi.

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TAHMİNİ 100 YAPI HASAR GÖRDÜ...

Ajans, birkaç gün önce meydana gelen şiddetli fırtınaların verdiği hasarı değerlendirmeye yönelik etkilenen ilçelerle iş birliği içinde çalışıldığını belirterek, Jackson bölgesinde 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

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Ayrıca bölgede ilk değerlendirmelere göre ev, apartman, iş yeri, kilise ve okullar dahil tahmini 100 yapının hasar gördüğü bildirildi. Jasper bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin yaralandığı, 72 evin hasar gördüğü ifade edildi. Açıklamada, “Hasat tespitleri devam ettikçe bu sayı değişebilir” denildi.(DHA)

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Hortum Fırtına abd

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